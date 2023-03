Anniversaire de la toile

Quelques mois avant la chute du mur de Berlin qui a symbolisé lune bipolarisation historique d’un monde fractionné, l’intel­ligence humaine a entamé sa lutte contre les contraintes des obstacles spatiaux. Cette quête a pris son élan le 13 mars 1989 quand les recherches de Tim Berners-Lee, un informaticien du CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), accouchèrent d’une créature tenta­culaire qui ne tardera pas à couvrir la planète de sa toile gigantesque dont les fils seront les liens indissociables et indispensables d’un monde dont l’hypercon­nectivité est l’organe vital de son paradigme. Ce jour-là, le World Wide Web (www) faisait les premiers pas de son fabuleux destin qui va bouleverser le monde et ébranler nos vies. Et aujourd’hui, on fête l’anniversaire de cet enfant des aspirations prométhéennes de l’homme.

Ne possédant ni la dextérité naturelle du félin, ni la vitesse du faucon pèlerin, encore moins les capacités aériennes des oiseaux, … L’homme est, de toutes les créatures terrestres, la plus démunie. La mythologie grecque raconte que, pour compenser cette immense lacune, le Titan Prométhée vola le feu, matérialisation de la technique, aux dieux pour le donner à ces pauvres êtres misérables. C’est ainsi, qu’étant armée de ce don précieux et inestimable, l’humanité a pu dépasser ses limites naturelles et a pu surpasser sa faible condition originelle grâce à son cerveau développé, l’arme incontournable pour l’escalade de la montagne de ses ambitions. C’est ainsi qu’il a été, selon la récit biblique, capable de faire jaillir la tour de Babel et, quelques millénaires plus tard, de tisser cette énorme toile qui lui a donné une ubiquité longtemps inimaginable.

L’homme, voulant en permanence défier une nature hostile, a su utiliser ce don exclusif de la technique. Rousseau a écrit : « Le long de la mer, et des rivières, ils inventèrent la ligne, et l’hameçon ; et devinrent pêcheurs et Ichty­ophages. Dans les forêts ils se firent des arcs et des flèches, et devinrent Chasseurs et Guerriers ». On ajouterait que le 13 mars 1989, ils ont réussi à abolir la distance en inventant le World Wide Web. Et aujourd’hui, grâce à cette grande avancée technologique qui a façonné un visage de l’histoire qui a maintenant un avant et un après web, la communication a été libérée de la barrière spatiale qui nécessitait au Pony Express, malgré sa grande célérité très considérable pour l’époque, 11 jours et 12 heures pour transporter le courrier vers la Californie en partant du Missouri. On peut, maintenant, envoyer un message, à l’autre bout du monde, en à peine un centième de seconde.

Mais la suite de l’histoire de Prométhée est ensuite celle de la vengeance des dieux qui ont envoyé Pandore, la première femme et sa fameuse boite qui contenait tous les maux qui vont assombrir nos vies. En ouvrant les portes du web, n’aurait-on pas aussi ouvert une boîte de Pandore quand on connait tous les fléaux qu’on y trouve comme les fake news pour lesquels la toile est une source inépuisable de vigueur, les buzz qui peuvent intoxiquer et manipuler les esprits, … ?