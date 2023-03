AMBILOBE – Vingt-deux personnes périssent dans le naufrage d’une vedette

Encore une fois, une embarcation qui transportait des clandestins en direction de Mayotte a fait naufrage dans le Nord. Vingt-deux sur les quarante sept passagers ont péri.

Un drame de plus. Une vedette a fait naufrage di­manche vers 1h30 à Ankazomborona, commune rurale de Beramanja, district d’Ambilobe. Quarante-sept passagers se trouvaient à bord de cette embarcation qui aurait voulu se rendre à Mayotte. Des pêcheurs ont attendu leur appel à l’aide et sont venus à leur rescousse. Vingt-cinq personnes ont pu être ramenées sur la terre ferme jusqu’à l’aube mais une femme de 31 ans et un homme ont succombé selon le rapport de la circons­cription régionale de la gendarmerie nationale d’Antsira­nana. Les vingt-trois rescapés se sont tous enfouis au nez et à la barbe de leurs sauveteurs par crainte d’être arrêtés pour immigration clandestine. Ils restent introuvables jusqu’à hier selon les autorités locales.

Le département maritime d’Antsiranana a entamé la recherche des autres passagers de la vedette. Vingt corps ont été retrouvés aux larges de Nosy Faly. Ce qui porte à vingt-deux le nombre total des victimes tandis que les pêcheurs ont retrouvé un autre rescapé portant le nombre de survivants à vingt-quatre. Un passager a été porté disparu. Les corps des vingt passagers ont été ramenés hier soir à Ankify par la gendarmerie tandis que le corps de la femme a été repris par sa famille à Ankazomborona, l’autre corps a été ramené à Ambilobe.

Impitoyable

La plupart des victimes viennent d’Ambilobe à croire que la fièvre de l’immigration vers Mayotte gagne maintenant la population du Nord. Jusqu’ici les immigrants clandestins vers Mayotte partent de Mahajanga. Un gros risque étant donné que rares sont ceux qui arrivent à destination et réalisent leur rêve. Soit ils sont victimes de naufrage et meurent en mer, soit ils se font attraper par la police. À Mayotte la chasse aux immigrants est impitoyable. La police de ce département français est inflexible dans la mesure où les migrants sont souvent sources d’insé­curité. Ils viennent aussi bien de Madagascar que des Comores. Sans emplois et sans papiers, ils s’adonnent fatalement aux crimes divers pour survivre. L’insécurité et la criminalité ont atteint un niveau inquiétant à Mayotte. Mais les candidats pour l’aventure de plus en plus nombreux au péril de leur vie. À Madagascar, ils profitent de l’insuffisance des moyens de surveillance des côtes pour tenter de rejoindre l’Eldorado mahorais.