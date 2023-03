AIDE AUX SINISTRÉS – La venue du couple Rajoelina mise à profit par Toliara

Le Président Rajoelina est venu présenter de l’aide en soutien aux premières aides d’urgence déployées après la catastrophe qui a frappé la région Atsimo Andrefana. Une opportunité pour beaucoup.

Accueilli en liesse. Le couple Rajoelina a atterri à Toliara samedi dernier avec une lourde délégation. L’aéroport a été comble de couleur orange. Outre les autorités locales, des représentants des communautés, d’associations, d’opérateurs ont été aperçus sur place. D’autres « têtes » qui ne devaient pas être présentes étaient venues et d’autres qui le devraient n’ont pas honoré la venue du président de la République. Andry Rajoelina et son épouse ont tout de suite rejoint le CEG Antaninarenina, lequel héberge des sinistrés du cyclone Freddy. Il y a prononcé des mots de réconfort à l’endroit des sinistrés et avec des membres du gouvernement et des hauts responsables de la présidence, il a offert du repas chaud.

Une femme indiquée comme sinistrée a pris la parole et a remercié les actions du Président, en enjambant directement avec des allures de soutien à sa candidature aux prochaines élections présidentielles. «…. Nous avons besoin de quelqu’un comme vous Mr le Président pour diriger le pays…. Personne n’a fait comme vous et nous serons toujours avec vous….. » a-t-elle déclaré en quelques mots. Dans les rangs, des hommes et des femmes ont été aperçus aux alentours de la distribution de repas chaud. Des présidents d’asso­ciations locales, des membres de groupes ethniques, d’anciens et d’actuels « politiciens » et même des curieux « espions » ont été aperçus. « Sûrement parce qu’ils veulent être vus par le Président ou au mieux, dans l’espoir de pouvoir discuter avec lui pour souligner leur soutien au grand ténor du parti fondateur de TGV » a lâché un observateur, venu faire partie des curieux.

Durable

À quelques mois des élections, « on » se bouscule pour être du côté du président de la République. Des représentants d’associations « très proches » d’un ou de plusieurs membres du gouvernement, ou des associations apolitiques qui essaient d’asseoir une certaine notoriété à Toliara n’ont pas été loin de l’entourage du Président.

D’autres figures connues comme ayant vécu sous d’autres couleurs ont été sous les feux des projecteurs des angles de prise de photos du couple présidentiel. Ils ont réussi à entrer dans le cercle, très fermé par les forces de l’ordre. Ces « têtes » aperçues au CEG Antanina­renina, pourtant ont été absents du tableau depuis ces quatre années, ou carrément du côté des opposants au pouvoir. Les deux députés de Toliara I et II en revanche n’ont pas été aperçus sur les lieux, le député Jean Rabehaja et le député Siteny Randria­nasoloniaiko. Le second étant « en tournée » dans l’est du pays. Hier, le stade maître Kira à Andaboly a également été noir de monde car le couple présidentiel est venu marquer la distribution de vivres aux milliers de sinistrés recensés auprès des 41 fokontany de la commune urbaine de Toliara.

Ce fut profité par tout Toliara, en mal de nourriture. Le stade était plein comme un œuf mais nombreux voulaient encore forcer le passage dans l’espoir d’obtenir du riz, de l’huile, des légumi­neuses et des lampes solaires. Quatre personnes ont été aperçues en malaise sous le soleil et ont été évacuées par les secouristes. De l’aide durable a été présentée par le Président Rajoelina. Les vingt-cinq maires du district de Toliara II ont obtenu chacun une moto tout terrain. Les districts de Morombe, Ampanihy, Beroroha, Toliara I et Toliara II possèdent désormais un véhicule ambulance ett un camion benne pour améliorer la propreté de la ville de Toliara.