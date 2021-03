Toliara – La Covid-19 réapparait en douce

Des collégiens d’une école réputée, un opérateur économique connu et sa famille ont été contaminés par la maladie. La cité du Soleil se retrouve aujourd’hui menacée.

Un couple d’opérateurs économiques de renom à Toliara a été évacué par avion vers la capitale en début de semaine pour cause de covid-19. Quelques-uns de ses proches directs ont été aussi contaminés. Le père de famille a été en déplacement à Nosy Be vers la deuxième moitié du mois dernier, et a transmis le virus à son épouse en rentrant à Toliara. Le couple d’opérateurs possède de grands magasins et les mesures de prévention ont été renforcées pour les employés et au sein des commerces du couple.

Il est indiqué que des collégiens sont également porteurs du virus, ce qui a créé la panique parmi les parents. Beaucoup ont préféré ne pas envoyer leurs enfants à l’école en attendant d’y voir plus clair. Quelques établissements privés ont renforcé les gestes-barrières en exigeant le port de cache-bouche, même pour les parents et ceux qui amènent ou récupèrent les élèves, le gel désinfectant pour chaque écolier et le lavage des mains. Si certains présentent des signes de fatigue ou de grippe, les enseignants les font rentrer par crainte d’une évolution grave de symptômes.

Menace

Au 27 février, les chiffres officiels rapportent cinq personnes en traitement de la covid-19 pour toute la région Atsimo-Andrefana, dont deux formes graves, portant le nombre total de quarante six malades depuis 2020. Officiellement, six personnes en sont décédées.

Pourtant, les habitants de la cité du Soleil ont tendance à prendre les chiffres à la légère vu que le nombre de malades n’a pas dépassé le pic enregistré au mois de juillet-août-septembre de l’année dernière avec quarante malades traités, en une semaine, à l’hôpital Manarapenitra de Mitsinjo à Toliara. Les gestes barrières sont oubliés depuis longtemps vu que les forces de l’ordre flottent dans leur décision : aujourd’hui, c’est obligatoire pour tout le monde, demain, ça ne l’est plus.

On se bouscule durant les festivités du 8 mars notamment, au marché, dans les bars et au bord de la mer. Les sensibilisations ne sont plus à la mode et ne sont pas fréquemment diffusées dans les médias locaux. Ni les chiffres réels sur les malades et les cas graves, ni les quartiers à risque ne sont annoncés et plus d’un se contentent de l’émission hebdomadaire de la TVM – celle -ci es t d’ailleurs devenue une émission de quinzaine ces derniers temps- pour connaitre les chiffres.

Le Centre opérationnel d’Atsimo-Andrefana n’étant« opérationnel » qu’en cas d’urgence sanitaire, la direction régionale de la Santé se charge de tout ce qui concerne la maladie de Covid-19. Les centres de santé de base restent disponibles pour les patients qui présentent des sensations inhabituelles.