Kere – Des vivres acheminés vers Ampanihy

Les appels à l’aide ont été entendus. Les communes d’Androka, Itampolo et Androipano recevront bientôt leurs parts de vivres. Des familles entières des fokontany éloignés se sont déplacées à Androka pour trouver de la nourriture, mais sept personnes ont trouvé la mort pour n’en avoir pas trouvé. Le maire de la commune d’Androka et les parlementaires d’Ampanihy ont lancé un SOS à l’endroit de l’État.

Des dons sont ainsi parvenus à Ampanihy envoyés par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC). « Les vivres sont partis d’Ampanihy ce matin (ndlr: hier matin) pour approvisionner six cents ménages dans la commune d’Androka, trois cents à Itampolo et trois cents à Androipano. Les vivres comprennent deux cent quarante sacs de riz, cent vingt sacs de légumineuses, dix sept cartons de lait et six mille sachets de Koba Aina » détaille Keron Idealson, député d’Ampanihy-Ouest.

Jeudi, le chargé d’affaires de l’Indonésie, Benny Yan Peter Siahann, a remis en mains propres au préfet de Toliara, Lydore Solondraza, trois tonnes de riz et des pâtes alimentaires. Des dons destinés aux victimes du kere à Ampanihy. D’autres vivres partiront de Toliara mardi pour approvisionner les fokontany d’Ampanihy qui n’ont pas encore eu leur part.