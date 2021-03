Formation Maroy – La promotion Fanorenana prête pour la refondation

La quatrième promotion de Maroy du parti ADN , composée de jeunes cadres ou d’étudiants, a terminé sa formation au bout de cinq mois. Baptisée Fanorenana, les vingt membres de cette promotion se sont vus remettre leur certificat hier à Ankorondrano. Ils ont suivi une formation composée de plusieurs modules entre autres les relations internationales, la géopolitique, le leadership…

Le représentant des apprenants a promis avec détermination d’être des citoyens modèles qui prennent une décision sans attendre et qui assument leur responsabilité dans toutes les circonstances.

Le fondateur de l’ADN Edgard Razafindravahy a mis l’accent sur l’importance du nom choisi par la quatrième promotion. « Vous portez un nom noble. Le pays a besoin de refondation sur tous les plans. C’est d’abord l’homme qui fait la refondation. On parle beaucoup et tout le monde parle en ce moment de refondation. Vous pouvez commencer la refondation au sein de votre famille puis au niveau du fokontany, des communes, des districts, des régions et pourquoi pas devenir président de la République . C’est ce qu’il faut faire pour développer le pays. Si tous les membres de Maroy arrivent à occuper les cent mille fokontany, on aura fait un grand pas pour améliorer les choses » a-t-il souligné.

Cette quatrième promotion a eu le mérite d’avoir pu terminer la formation dans des conditions difficiles avec la crise sanitaire.