Football – Election CAF : Patrice Motsepe élu par acclamation

Le milliardaire sud-africain est devenu le patron du football africain, à l’issue de l’AGE d’hier. Il prévoit de visiter tous les pays du continent dans les prochains mois, pour afficher sa proximité.

COMME on s’y attendait, ce fut une simple formalité. Patrice Motsepe a été propulsé à la présidence de la Confédération Africaine de Football, hier à Rabat (Maroc). L’homme d’affaires sud-africain a été « élu par acclamation » car il était « le seul candidat » durant l’assemblée générale élective. Voilà donc les 54 fédérations qui ont approuvé officiellement le compromis proposé par la FIFA. Un accord conclu entre les quatre postulants initiaux au nom de l’ « unité africaine ».

La CAF entame donc un nouveau chapitre avec le 7e président de son histoire, successeur d’Ahmad. Tandis que la success story de Patrice Motsepe prend une nouvelle dimension. Enfant issu du township (ndlr : bidonville) de Soweto, il est l’exemple type de ce qu’est un self-made-man. Diplômé en droit minier et droit des affaires, il a bâti sa fortune en créant les sociétés Future Mining en 1994 puis African Rainbow Minerals Gold Limited en 1997.

Aujourd’hui, il fait partie des dix hommes les plus riches d’Afrique. Entre temps, il est devenu président du club le plus titré de son pays, Mamelodi Sundown, depuis 2004.

Défis

Dans son discours d’après élection, Patrice Motsepe a voulu afficher sa proximité avec les associations membres : « Je pense qu’il faut réunir les présidents de fédérations plus souvent, au moins deux fois par an… Je vais visiter tous les pays du continent dans les douze mois à venir. Il est important de voir les défis qui nous attendent et d’être près de vous… Il est urgent de relever ces challenges pour s’assurer de la réussite du football africain ». L’homme de 59 ans a également abordé les compétitions internationales et le niveau des sélections africaines : « En Russie, nous avions plusieurs représentants mais ils n’ont pas réussi à aller loin. Nous devons réfléchir à nos participations au Mondial. Il faut une détermination absolue. Le monde nous respectera plus quand nos équipes nationales brilleront ». Et dans un troisième registre différent, c’est le businessman qui a parlé : « Il faut mettre notre situation financière dans une position plus saine… Nous devrons travailler de près avec les partenaires privés. Là où il y a une croissance économique, le football prospère ».