Exode rural dans le Sud – Mialy Rajoelina appuie des migrants de retour

Hommes, femmes et enfants ont dû fuir leur village à cause de la famine. Mais grâce à la première Dame, plus de trois cents personnes peuvent rentrer chez elles à Ambovombe.

Trois cent soixante personnes qui ont fuit le kéré dans leur village à Ambovombe ou à Amboasary Atsimo, ont quitté Taolagnaro, hier, pour rentrer chez elles. C’est le visage serein et le sourire radieux que ces pères, ces mères et leurs enfants, montent dans les véhicules qui les ramènent chez elles. Ces personnes repartent, confiantes. Mialy Rajoelina a cherché des moyens, pour les ramener chez elles, avec l’appui des partenaires comme le Programme alimentaire mondial (PAM).

Ils ont offert des semences, des assiettes, des marmites, une somme d’argent, à ces personnes pour les aider à éviter de faire face à nouveau à l’insécurité alimentaire, en arrivant dans leur village. « Comme vous pouvez constatez aujourd’hui, nous sommes confrontés au problèmes d’exode rural. Venues de très loin, affamées, désemparées, ces personnes n’avaient plus de choix que de partir, avec leurs enfants sur leur dos, en laissant tout leur petit patrimoine, dans l’espoir de trouver mieux ailleurs. Nous avons avec la collaboration de nombreuses partenaire, trouvé des moyens pour les ramener chez eux », indique la première dame, lors du départ de la première caravane à Taolagnaro, hier.

Vulnérables

L’exode rural prolifère au Sud, ces derniers temps, suite aux impacts de la sécheresse. Des habitants des villages les plus frappés par la faim, migrent vers les villes. « Nous avons quitté notre village car il n’y avait rien à manger là-bas. Nous sommes partis de chez nous pour demander de l’aide chez des religieuses », lance un père de famille qui vient d’Erada, une commune du district d’Ambovombe. À Erada, plusieurs personnes ont perdu la vie, à cause de la sécheresse et le manque de nourriture, depuis le mois de septembre.

« Je suis particulièrement sensible aux souffrances que subissent les personnes vulnérables. Ainsi, pour mettre fin à ces mouvements migratoires de survie de la population et aux problèmes de malnutrition et de famine, je me devais de trouver des réponses à mon niveau, pour apporter ma contribution à cette lutte rude », rajoute Mialy Rajoelina. Elle a effectué plusieurs descentes dans le Sud, en apportant des mesures d’urgence, tel que l’octroi de farine enrichi aux enfants, de semence et de matériel agricole aux associations.

L’État ne s’arrêtera pas là. Une solution durable est en cours de réalisation dans le Sud, pour lutter contre la malnutrition. Il s’agit de la mise en place d’un container-usine qui va produire des compléments alimentaires. « Après plus de 60 ans, cela permettra peu à peu l’autonomie de la population et cela changera enfin la vie de millier de personnes », indique Mialy Rajoelina, présidente de l’association Fitia qui va assurer la fabrication et la distribution des produits.