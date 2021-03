14 Mars 1897: « Famadihana » sacrilège à Ambohimanga

Dimanche 14 mars 1897- Dimanche 14 mars 2021, il y a exactement 121 ans, jour pour jour les dépouilles royales ensevelies à Ambohimanga étaient exhumées pour être transférées au ROVA d’Antananarivo.

Ambohimanga comme on le sait, est la Colline Sacrée (« Vohitra Masina ») par excellence. Non seulement, elle était le berceau de la monarchie Merina, l’apanage du plus prestigieux des souve­rains en l’occurrence le grand Andrianampoinime­rina, mais surtout Ambohimanga était la nécropole royale où reposaient plusieurs souverains dont justement Andrianampoinimerina, Ranavalona Ière Ranavalona II pour ce ne citer que les plus connus. Laprésence des « masina » (reliques royales) conférait plus que tout autre chose, un caractère éminemment sacré à la colline d’Ambohi­manga.Notons par ailleurs que l’usage interdit d’exhumer et de déplacer les dépouilles nobles en général, et celles des souverains plus particu­lièrement. Or le Général Gallieni, décidé à porter un coup fatal pour anéantir définitivement tous les symboles de la Souveraineté Merina, décida le transfert à Antananarivo des dépouilles royales d’Ambohimanga le 15 mars 1897, après avoir détrôné et envoyé en exil Ranavalona III le 27 février de la même année. Tout a commencé le dimanche 14 mars 1897.Rasanjy, récemment nommé « Gouverneur de l’Emyrne » quitta la Capitale pour Ambohimanga, accompagné de quatre administrateurs coloniaux Vazaha, et de quelques notables Malagasy, munis de linceuls (« Lambamena ») pour envelopper les morts. Une fois sur lieux, les exhumations eurent lieu au milieu de l’affliction et de l’intense émotion de l’assistance.On commença par dégager les innombrables objets qui ont accompagné les dépouilles royales, notamment des blocs d’argent de 1 kg et de 2 kg, ainsi que de nombreuses pièces d’or et diverses monnaies…Neuf corps furent exhumés au total, dont celui d’Andrianam­poinimerina et ceux de Ranavalona Ière et de Ranavalona II. Dans ses « Daty Malaza » le pasteur Rabary rapporta qu’au moment où le corps d’Andrianampoinimerina apparut, l’émotion, mêlée d’administration et de crainte était telle, que les hommes chargés de le recueillir (de la caste des Zanandralambo), tremblèrent de tous leurs membres et laissèrent tomber…la tête du Grand Roi! « Funeste présage sur les malheurs à venir! » pensèrent les assistants horrifiés…

Le transfert des dépouilles royales d’Ambohi­manga à Antananarivo constitue une grave profanation, un acte sacrilège destiné à démontrer que « désormais la France est la seule souveraine à Madagascar »… Les dépouilles royales furent acheminées vers le Rova d’Antananarivo dans la nuit du 15 mars 1897.Sur le chemin, le corps de Radama II, enseveli à Ilafy fut exhumé au passage pour être réuni à ceux de ses ancêtres. Au petit matin du 16 mars 1897, Andrianampoinime­rina et Radama II furent ensevelis dans le tombeau des Rois où reposait déjà Radama Ier. Quant à Ranavalona Ière et Ranavalona II, elles rejoignirent Rasoherina dans le tombeau des Reines. Bien plus tard le lundi 31 octobre 1938, le corps de Ranavalona III, ramené de son exil algérien, retrouva la sépulture de ses ancêtres-Aux accents de la marche funèbre de Chopin…

Ainsi l’Histoire semble avoir dit son dernier mot sur le destin de ces rois et reines qui ont coiffé la « couronne aux sept sagaies » pour le meilleur et pour le pire. Souvent pour le pire… Comme en témoigne, au-delà de la mort, la pire des profanations dont furent victimes, encore une fois, les dépouilles royales et l’ensemble du Rova, lors de l’incendie criminel du 6 novembre 1995.