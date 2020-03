Taekwondo ITF – Coupe d’Afrique : Madagascar candidat pour abriter la version 2021

Sur la bonne voie. L’Inter­national Taekwondo Fede­ration (ITF) Madagascar association a été créée légalement en 2014. Cette régularisation a été recommandée par l’instance internationale pour pouvoir disputer les échéances internationales.

L’association nationale est présidée par sabum Tafita Rakotoarisoa, instructeur international titulaire du grade 4e dan. Lors de la dernière participation malgache à la coupe d’Afrique au mois d’octobre 2019 en Tan­zanie, Madagascar a déposé sa candidature pour abriter la version 2021.

Trois pays, Madagascar, l’Ouganda et le Sénégal, ont postulé pour organiser le sommet continental. Les dirigeants de l’Association africaine de taekwondo (ATF) qui compte dix sept pays membres en décideront et désigneront le pays hôte lors de la prochaine coupe d’Afri­que qui aura lieu en Éthiopie au mois de juillet. «Madagascar est bien placé par rapport aux autres prétendants compte tenu de notre niveau technique plus élevé constaté lors de nos participations ces cinq dernières années. De plus, nous avons fait preuve d’assiduité aux rendez-vous continentaux», analyse Maurice Rakotoarisoa, fondateur de l’Association.

Ce dernier fait partie de la première promotion de l’expert coréen Kim Se In. De plus, Tafita Rakotoarisoa est membre du comité exécutif de l’ATF. L’instance africaine lui a confié le poste de trésorier.

Dans son calendrier d’activités annuelles, l’association concocte une compétition d’envergure nationale dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l’ITF au mois d’avril. Madagascar compte aussi participer à deux compétitions internationales cette année dont l’Open du Sud Asie prévu à la fin mai à New Delhi, et la coupe d’Afrique au mois de juillet à Addis-Abeba, Éthiopie.

Sur la scène africaine, Madagascar a toujours brillé depuis sa première participation. Tafita a remporté la médaille d’or à la coupe d’Afrique 2015 à Pretoria en Afrique du sud, puis il a ravi l’or en Ethiopie en 2016. En 2018, la délégation malgache a engrangé cinq médailles dont deux d’or.

Et l’an passé, la Grande île a brillé avec deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze à l’Open du Sud Asie. Patrick Andriamirado s’est offert l’or en matsugi (combat) -70kg et l’argent en tul. Et Orima Razanajatovo est, pour sa part, sacrée cham­pionne des juniors -50kg et médaillée de bronze en tul.