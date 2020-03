Sakaraha – Trois voleurs d’organes identifiés

Après la mise en détention préventive de sept ravisseurs d’enfants albinos et voleurs d’yeux , les gendarmes ont identifié trois autres membres importants du réseau.

L’affaire du rapt d’albinos et de vols d’yeux sur des corps portée au grand jour à Sakaraha connait un rebondissement. Alors que trois des malfaiteurs sont tombés sous les balles des militaires de la ZRPS Alpha à Andranomaitso et sept autres placés sous mandat de dépôt la semaine passée au terme de leur comparution devant le parquet près tribunal de première instance à Toliara, la gendarmerie nationale a demandé une délégation judiciaire pour le démantèlement total de cette organisation criminelle. Aux dernières nouvelles, le commanditaire ainsi que deux livreurs d’otages et d’organes ont été identifiés et les limiers de la gendarmerie sont sur leurs traces.

Cette affaire, qui a défrayé la chronique, a éclaté au grand jour quand la présence à Andranomaitso fin février d’un principal suspect, a mis la puce à l’oreille aux habitants qui, d’emblée, ont saisi la section d’intervention militaire ZRPS Alpha, présente sur place. Lors de’ l’interrogatoire , le quidam a fait savoir qu’il attendrait une cargaison d’oignons, que l’un de ses proches allait expédier depuis Ankazoabo-Sud. Il est finalement passé aux aveux lorsque la foule, en furie, et les militaires l’ont cuisiné. Sommé de prendre contact avec ses complices, il a fait venir ces derniers par téléphone.

Invisible

Pensant être payés, deux individus ont rejoint Andrano­maitso avec neuf yeux pillés pris en leur possession, où ils se sont fait arrêter. Avec la même méthode, les hommes du ZRPS Alpha ont réussi à faire venir trois autres membres du réseau qui, à leur tour, se sont fait cueillir. En poussant leur investigation les militaires ont découvert une autre sinistre affaire. Des rapts d’enfants albinos incriminant le commanditaire des vols d’yeux même ont été mis à nus.

La ZRPS Alpha a de ce fait monté un dispositif pour démanteler ce deuxième bras du réseau. Pour prendre au piège les ravisseurs le cerveau les a contactés par téléphone sous surveillance militaire pour leur faire savoir que le bébé albinos a trouvé preneur. En se heurtant à la puissance de frappe de l’armée, trois membres de la bande sont tombés sur le champ de bataille et deux de leurs comparses ont réussi à se faire la malle.