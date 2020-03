Questions-réponses à Tsimbazaza : La fermeture des frontières revendiquée

La réclamation de la fermeture des frontières se multiplie suite à la propagation de l’épidémie de coronavirus. Plusieurs députés soutiennent la requête.

« Fermons nos frontières », a-t-on entendu à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale à Tsimbazaza, hier, lors de la séance questions-réponses entre les députés et des membres du Gouvernement, sur la pandémie du coronavirus. La plupart des députés qui se sont exprimés lors de cette séance se sont servis des trois minutes dont ils disposaient à convaincre le ministre de la Santé publique, le professeur Ahmad Ahmad, et celui des Transports, du tourisme et de la météorologie, Joël Randriamandranto, à « adopter cette mesure » pour éviter l’importation de cette maladie. « La population nous blâmera, si nous prenons une décision tardive. Si jamais des cas débarquent chez nous, pourrons-nous maîtriser sa propagation? », lance l’un d’eux. Sur les réseaux sociaux, les demandes de fermeture des frontières affluent. Elles sont beaucoup plus insistantes. Certaines personnes vont jusqu’à lancer des menaces de manifestation à l’aéroport international d’Ivato, si l’Etat ne prend pas cette décision dans le plus bref délai. Elles sont, notamment, inquiètes face à la capacité de Madagascar, à gérer la propagation de cette maladie fortement contagieuse. « Même les pays riches sont dans l’impasse. Comment Madagascar pourrait-il y faire face ? », réagit Fanja Raharison.

Comme réponse, le ministre de la Santé publique a avancé : « Nous avons déjà étudié cette possibilité. Elle aura des impacts négatifs sur notre économie ». Le Gouvernement a déjà répondu qu’une telle décision est inenvisageable. « Il s’agit d’une décision mûrement réfléchie. Tous les paramètres ont été pris en compte. Nous devons savoir que la fermeture des frontières occasionnera des graves problèmes sociaux, à savoir, une éventuelle pénurie de produits de première nécessité (PPN)», a déclaré Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la culture.

Si l’Etat maintient cette décision, la décision de l’Air Madagascar à prolonger jusqu’au 30 juin, la suspension du vol reliant Chine et Madagascar est ambiguë, surtout que la situation s’est nettement améliorée en Chine.

Le Gouvernement invite la population à rester calme. « Nous ne prenons pas à la légère les dispositifs sur le coronavirus », enchaine ce porte-parole du Gouvernement. Le financement de 3,7 milliards de dollars octroyé par la Banque mondiale et qui sera géré par l’Organisation mondiale de la Santé, sera utilisé pour renforcer les mesures de prévention de l’importation du coronavirus, l’approvisionnement en équipements, en médicaments, en intrants, et la formation des agents de santé dans la prise en charge des malades, au cas où ce virus arrivera à Madagascar.

Les législateurs ont rappelé aux membres du gouvernement, l’importante perte en vie humaine lors des épidémies de peste et de rougeole, qui ont sévi successivement, en 2017-2018 puis en 2018-2019. « Combien d’enfants ont succombé à la rougeole, l’année dernière ? Ne serait-il pas préférable de supporter une crise économique plutôt qu’une épidémie ? », a indiqué un député. La rougeole a tué plus de mille personnes, entre octobre 2018 et mars 2019. L’épidémie de peste urbaine de 2017-2018 a, par ailleurs, fait plus de deux mille victimes, dont deux cent décès.