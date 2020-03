Mahajanga – Les freins à l’essor de l’industrie évoqués

L’avenir du secteur industriel de la région Boeny est caractérisé par son tissu économique. Les potentialités existent mais peinent à être exploitées.

Le directeur général de L’Institut national de la décentralisation et du développement local (INDDL), Ahamad Jaffar Said, donne son opinion sur l’avenir de l’industrie à Mahajanga.

« Quand on parle de l’avenir de l’industrie à Mahajanga, on pense tout naturellement au tissu économique de la région Boeny, lequel est forgé par plusieurs facteurs, dont la valorisation des potentialités agricoles, l’amélioration de la productivité et de la production agricole, le développement de la pêche et des potentialités en aquaculture, la valorisation des gisements de fer (non encore exploités) dans la commune rurale d’Ambohipaky, district de Soalala, estimés à 134 mégatonnes, l’extension et la redynamisation industrielle, ainsi que la valorisation des potentialités touristiques », a exposé le DG.

En dehors de l’agglomération Mahajanga-Belobaka, le tissu industriel du Boeny se limite à la transformation de la canne à sucre à Namakia (district de Mitsinjo), et au conditionnement des crevettes à Mahajamba (district de Mahajanga II). La disponibilité des matières premières agricoles présente, pourtant, un potentiel pour d’autres types de transformation et/ou de conditionnement.

Défaillances

Ainsi, la Cimenterie d’Amboanio, dans la commune rurale de Boanamary (district de Mahajanga II) valorisait, en son temps, les gisements locaux de chaux, alimentait le marché des BTP de Mahajanga, et engageait un nombre important d’emplois.

« La réouverture d’un tel complexe industriel constitue ainsi un levier important pour le développement économique régional. La redynamisation de l’industrie dans la région est liée à des problèmes comme la lourdeur des procédures administratives et la pression fiscale. Le plus crucial reste le facteur de blocage à l’implantation de grandes unités industrielles dans la région Boeny, à savoir la défaillance de l’offre en électricité », a avancé Jaffar Saïd.

En effet, Mahajanga souffre d’une défaillance chronique en énergie électrique en puissance suffisante et à un prix raisonnable, ainsi que de fréquentes coupures intempestives. Pourtant, grâce à des taux d’ensoleillement de plus de 200 heures par mois pendant toute l’année, la région dispose d’un grand potentiel en énergie solaire. Cette énergie renouvelable n’y est exploitée que de manière ponctuelle par des privés et des communes ayant profité de dotations en panneaux solaires. Par ailleurs, le développement de l’industrie locale dépend d’une ouverture sur le commerce international.

Le port de Mahajanga est, actuellement, peu compétitif et possède une capacité réduite à cause de sa faible profondeur, nécessitant le transbordement des marchandises par chaloupes. Or, sa situation géographique le privilégie pour le commerce avec les pays riverains du canal de Mozambique et avec le reste du monde, en tant que mini hub par rapport aux ports voisins.