Kudeta Urban Club – Un retour en scène presque au complet de Njava

Un groupe qui a su imposer l’identité culturelle malgache sur la scène internationale et ce, depuis près de trois décennies maintenant. Njava nous revient, à chaque fois, avec plus de dynamisme et d’entrain pour émerveiller un public de toutes les générations de sa musique.

Excellent dans le « World music », s’affirmant même comme l’un des pionniers du genre au pays en ayant su marier avec brio les mélodies du terroir du Sud de la Grande île avec un zeste de funk, de blues et même de rock, Njava ne cesse de nous envoûter. Il n’est donc guère surprenant que l’annonce d’un concert au pays suscite l’engouement des fans à chaque fois.

En ce début d’année, Njava nous propose ainsi un retour inédit sur la scène du Kudéta Carlton Anosy le jeudi 26 mars à partir de 20h. Pas au grand complet, cependant, puisqu’on y retrouvera uniquement Monika, Dozzy et Maximin, accompagnés, cette fois encore, de Jimmy B Zaoto. Qu’à cela ne tienne, l’ambiance promet d’être toujours aussi chaleureuse et transcendante de la part du groupe qui, aux rythmes de son « Androy wave », nous embarquera de nouveau pour une épopée musicale enflammée.