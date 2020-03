Higuchi Yoshihiro – « Il faut combler le gap d’information sur Madagascar »

Renforcer le « nation branding ». Un point sur lequel Yoshihiro Higuchi, ambassadeur du Japon, met l’accent. Dans son allocution à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’Empereur de l’empire du soleil levant, hier, à Ivandry, le diplomate a souligné la nécessité de renforcer l’image de marque internationale de Madagascar.

« Madagascar est une destination de rêve pour beaucoup de Japonais », affirme l’ambassadeur Higuchi. Il soutient qu’avant son départ pour la Grande île, plusieurs de ses compatriotes l’on salué et lui ont indiqué qu’elle figurait parmi l’un des pays qu’ils « désirent visiter au moins une fois dans leur vie ». Le diplomate ajoute, « toutefois, la plupart des Japonais ne connaissent Madagascar que par le nom, mais ils le connaissent très peu en réalité ».

Yoshihiro Higuchi recommande ainsi, de « remplir le gap existant au niveau de l’information », sur Madagascar. À l’entendre, la Grande île jouit d’une bonne réputation. Seulement, les informations sur le pays diffusées à l’internationale seraient insuffisantes pour décider les touristes à venir en masse. Si la réputation de sa nature endémique, de ses sites balnéaires, ou encore de sa richesse culturelle et de l’hospitalité de sa population lui précède, l’Île reste dans l’ombre de ses concurrents dans l’océan Indien et en Afrique. Peu savent quelles sont concrètement les richesses écologiques et culturelles proposées par la Grande île. Plusieurs ne parviennent même pas à la localiser sur une carte.

« Je suis prêt à travailler avec vous là-dessus, vis-à-vis de mes compatriotes », soutient l’ambassadeur Higuchi. Durant un échange en marge de l’événement d’hier, le diplomate a indiqué que ce « nation branding », Madagascar en a, également, besoin pour attirer les investisseurs. Il se réjouit du fait que le pays jouisse d’une stabilité politique. « Il faut profiter de cette opportunité pour accélérer le développement social et économique », ajoute-t-il.

Tout comme dans le tourisme, il est nécessaire de mettre en avant ses atouts pour attirer les investisseurs, fait remarquer le diplomate. L’ambassadeur japonais souligne qu’il est nécessaire de maintenir les efforts en matière de bonne gouvernance et de transparence, l’amélioration du climat d’investissement. « Il faut aussi, savoir mettre en avant le potentiel du pays en matière d’investissement que ce soit à l’endroit des PME [Petites et moyennes entreprises] que des grands investisseurs », encourage le diplomate.