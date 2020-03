Concert – Céline Banza se découvre à la Grande île

Une chanteuse d’une grande douceur, lauréate de la dernière édition du Prix Découvertes RFI. Céline Banza nous donne un rendez-vous mélodieux, ce soir.

Voici pour vous une belle découverte musicale à apprécier sans aucune modération sur la scène de l’IFM Analakely, ce soir à partir de 19h30. La vingtaine bien trempée, Céline Banza nous fait honneur d’un concert inédit, dans le cadre d’une tournée africaine qu’elle initie. Son nom est sans doute peu familier pour la majorité d’entre nous, mais sachez qu’il s’agit là d’une artiste émérite et talentueuse dont la poésie de sa musique promet de vous émerveiller.

Lauréate de la dernière édition du Prix Découvertes RFI, Céline Banza se présente au public malgache comme une fervente promotrice de la diversité culturelle dans toute sa splendeur. Cette chanteuse d’origine congolaise entend égayer le monde de ses compositions, qu’elle se plaît surtout à chanter dans un dialecte local, le « Ngbandi ».

Elle confie que « C’est une manière pour moi de faire connaître ma culture, d’où je viens et notre identité. Je suis ainsi très fière de promouvoir cette différence ». De nature polyvalente et curieuse, Céline Banza s’affirme aussi comme vidéaste, actrice et performeuse au sein de la communauté artistique congolaise. De quoi, sans nul doute, inspirer plus d’un, le temps de son passage à Madagascar.

Un riche parcours

Bien avant de briller sur la scène du Prix Découvertes RFI, Céline Banza a aussi fait du chemin, notamment en s’illustrant avec brio dans le cadre du télé-crochet « The Voice Afrique francophone » en 2017. Suite à cette aventure, elle crée le Banza Musik, avant d’obtenir la récompense de la Radio France internationale (RFI) et de s’affirmer au-devant de la scène à l’instar de ses aînés.

C’est donc bel et bien une nouvelle impulsion donnée à la jeune Congolaise et des encouragements de la profession sur le chemin qu’elle s’est choisi. On lui reconnait déjà, entre autres, des titres comme « Te Rembi », ou encore « Na Mileli » interprétés en ngbandi et qui dans leur majorité chantent avec émotion et mélancolie, l’amour, la fraternité, et l’espoir.

Le concours Prix Découvertes RFI est destiné à promouvoir les jeunes talents de la scène musicale africaine. À l’instar de Céline Banza, Mamy Ralaivita, Renge, Regis Gizavo, Rajery et Théo Rakotovao l’ont aussi déjà remporté en arborant fièrement les couleurs de la Grande île.