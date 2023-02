VANILLE – L’ambassadeur américain en tournée dans la Sava

L’ambassadeur des États-Unis Claire Annette Pierangelo entame depuis hier une tournée dans la Sava. Une visite entourée de flou.

Du nouveau dans le tourbillon de la vanille. Après la réunion d’urgence tenue à Iavoloha jeudi dernier entre l’Etat et les acteurs de la filière, l’ambassadeur américain Claire Annette Pierangelo se trouve depuis hier dans la Sava. Elle aurait rencontré selon nos sources sur place des membres du comité régional de la vanille, des membres du PCRP, des représentants des planteurs, ceux des collecteurs et des exportateurs ainsi que des opérateurs économiques locaux à l’hôtel Las Palmas de Sambava. Les participants auraient été triés sur le volet et la réunion se serait déroulée à huis clos. Selon des indiscrétions, l’ambassadeur américain se serait enquise de la situation de la campagne de vanille dans la Sava.

Ce jour la diplomate américaine sera à Andapa où elle devrait rencontrer des dirigeants de coopératives et des acteurs de la filière vanille.

A l’issue de la réunion d’urgence d’Iavoloha, plusieurs résolutions ont été adoptées par les participants. Selon un communiqué officiel de la Présidence, à la demande expresse et unanime des exportateurs et après approbation du président de la République, le prix du kilo de la vanille à l’exportation a été maintenu à 250 dollars. L’ambassadeur américain s’est faite la porte-parole de quelques sociétés américaines qui sont contre ce prix plancher fixé, pourtant convenu pour protéger les planteurs.

La deuxième résolution est l’engagement pris par les quatre-vingt-huit exportateurs d’acheter dans un délai de quinze jours la totalité de la quantité de vanille autorisée dans leurs agréments.

L’Etat s’engage de son côté à effectuer un road-show avec les exportateurs pour mettre en place un plan d’achat et pour convaincre les potentiels acheteurs internationaux.

Dans une interview accordée à l’Express de Madagascar la semaine passée (voir par ailleurs) l’ambassadeur américain affirme soutenir l’amélioration des conditions des paysans malgaches. C’est précisément l’objet de la deuxième résolution. Sa tournée dans la Sava devrait donc aller dans ce sens. Attendre et voir.