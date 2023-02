TRANSPORT AÉRIEN – L’Adema envisage de diversifier ses activités

Diversifier pour exister. Un «Adema tourisme» et ou «Adema Immo».Une éventualité du domaine du possible désormais, a souligné le directeur général de l’Aéroport de Madagascar, Adema, Jean Germain Andrianiaina, durant la Journée aéronautique à Ivato samedi. Cette société qui gère les dix aéroports principaux de Madagascar, autre qu’Ivato et Fascène, prévoit d’étendre ses activités extra-aéronautiques dans sa nouvelle stratégie de positionnement. L’Adema étant privé des recettes financières conséquentes découlant d’Ivato et de Fascène, se trouve dans l’obligation de trouver d’autres niches à exploiter. Même si la reprise des trafics aériens lui permit de se donner un peu d’air. Mais l’Adema entend mettre ses atouts dans des secteurs porteurs. La compagnie a vu les produits aéronautiques comme le taxe d’aéroport, les redevances passagers, d’atterrissage, de stationnement, de balisage, de fret et les autres redevances accessoires, avec les dix aéroports qu’elle gère. Des aérodromes secondaires ont été confiés à des sociétés privées. «Le statut de l’Adema l’autorise à cette diversification des activités extra-aéronautiques au-delà de la gestion pure et simple des aéroports» tenait à souligner Jean Germain Andrianiaina, comme pour couper court aux mauvaises langues. Par une bonne gouvernance, l’Adema a pu maintenir le cap malgré les effets dévastateurs de la crise sanitaire sur les trafics aériens.