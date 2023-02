TOLIARA – Jean de Dieu Maharante non autorisé

Le retour de l’ancien ministre des Postes et télécommunications, ancien président du Faritany et gouverneur de Toliara, Jean de Dieu Maharante, a été chuchoté. Puis, en fin de semaine, les bruits commençaient à se propager dans la cité du soleil que «l’enfant de Toliara» va faire son come-back en terre natale. L’homme politique devait marquer son retour et sa présence et a prévu d’organiser une grande fête et des spectacles gratuits devant la cité des Postes hier. Mais l’événement n’a pas été autorisé par les autorités locales. Dans les coulisses politiques, cet exilé politique, revenu à Madagascar en août 2022, est à «surveiller» de près. «Il n’y eut pas d’explications sur les détournements qu’aurait faits Jean de Dieu Maharante au ministère des Postes alors que c’est l’un des motifs de son exil. son retour au pays, l’tat malgache ne l’a pas poursuivi apparemment puisque nous n’avons pas entendu des poursuites au tribunal jusqu’ici. Et voilà qu’il revient et prêt à affronter Toliara» réplique un observateur politique à Toliara. Depuis son retour en effet, l’homme politique n’a pas été inquiété. Il tente des âmes et utilise entre autres les réseaux sociaux pour rameuter des «followers». Des partisans s’affichent depuis quelques mois et postent des phrases comme «… nous avons besoin de vous» ou encore «venez sauver Toliara…» en publiant la photo de l’ancien ministre et ancien gouverneur de Toliara. «On l’a fait venir, je dis bien on, car je ne sais vraiment qui l’a fait revenir à Madagascar, pour des raisons politiques et en vue des élections. Il va peut-être tenter d’équilibrer le poids en défiant le député de Toliara, Siteny Randrianasoloniaiko, pressenti candidat à la présidentielle. Toutefois, Maharante ne se voit pas en candidat présidentiel mais servira de pion pour le régime actuel afin d’intimider le députe Siteny Randrianasoloniaiko» livre la source. Jean de Dieu Maharante est surnommé «Bevata» (ndlr: grand) à Toliara et le député de Toliara I est appelé communément «Behozatse» (ndlr: musclé). L’ambiance politique est plutôt calme pour l’heure dans la province car les hommes «politiques» er les partisans des différents partis politiques se sont faits discrets depuis les vœux de nouvel an où ils profitaient pour être dans le champ des médias.