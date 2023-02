TAEKWONDO ITF – Vingt-cinq gradés reçoivent leurs certificats internationaux

Grade reconnue par l’instance internationale. Les dirigeants de l’association Taekwondo ITF Madagascar ont remis officiellement les certificats aux vingt-cinq nouveaux gradés qui ont passé leurs examens entre 2018 et 2022. La cérémonie, parrainée par le sénateur de Madagascar Richard Ramanambitana et le consul honoraire de Suède, s’est tenue vendredi à Le Pavé à Antaninarenina. La première vague des examens a eu lieu le 18 décembre 2018, durant lequel un pratiquant a obtenu le grade de ceinture noire 2e dan et cinq autres 1er dan. Deux des récipiendaires titulaires du grade de 1er dan ont passé leurs examens le 21 mars 2020, trois autres le 25 septembre 2021 et trois également le 14 mai 2022. «Ceux qui ont passé leurs examens dernièrement le 24 décembre 2022 dont quatre 2e dan et quatre 1er dan recevront leur certificat ultérieurement» souligne le fondateur de l’association nationale, Maurice Rakotoarisoa. Outre les examens de passage de grade, l’association priorise surtout les formations et stages dont le dernier date du 3 décembre 2022, dédié aux maitres de salle et gradés titulaires de la ceinture noire, précédé du stage de remise à niveau qui avait pour but l’uniformisation du niveau technique des pratiquants au mois de mai 2022. «Le 12 décembre dernier, l’association a effectué son assemblée générale à son siège à Ambohibao, une occasion consacrée à l’élaboration du programme de vulgarisation et de promotion de la discipline» souligne Maurice Rakotoarisoa.