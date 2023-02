RÉHABILITATION DE ROUTE – L’État compte porter plainte pour travaux non faits

“Nous devons porter plainte”. Telle est la consigne de Andry Rajoelina, président de la République, à l’endroit du gouverneur de la région Boeny. Une consigne émise en présence du député du district d’Ambatoboeny, également. Il s’agit de porter plainte contre une entreprise qui n’a pas fait les travaux de réhabilitation de la route ralliant la commune d’Ambatoboeny à la Route nationale numéro 4 (RN4), qui va jusqu’à Mahajanga. Durant le déplacement du locataire d’Iavoloha dans cette localité, samedi, le mauvais état de la route a été le principal fait déploré par les orateurs. Jeannot Fernand, député du district d’Ambatoboeny a crevé l’abcès en soutenant que “plusieurs années après l’annonce de la réhabilitation de la route, pratiquement rien n’est fait jusqu’à maintenant. Il y a juste une petite portion qui a été colmatée”. En réponse au parlementaire, le président de la République a indiqué, “dès que j’ai entendu le discours de monsieur le député à propos de la réhabilitation de la route, j’ai demandé au gouverneur pourquoi en est-il ainsi ? Il m’a expliqué qu’un appel d’offres a déjà été émis. Et que l’entreprise qui a obtenu le marché s’est détalée après avoir obtenu une avance de 20%”. Il s’agit d’un fait inacceptable selon le Chef de l’tat. Aussi le président Rajoelina a déclaré, s’adressant au gouverneur et au député, “nous devons porter plainte et allons chercher une autre entreprise pour faire les travaux”. Le locataire d’Iavoloha ajoute que les travaux devraient reprendre d’ici “quelques semaines”. Une fois les différentes procédures bouclées, vraisemblablement. Lors de ce déplacement à Ambatoboeny, le Chef de l’Etat, les membres du gouvernement et ses collaborateurs ont pleinement pris la mesure de la dégradation de la route et ses conséquences sur la vie des habitants. L’état déjà piteux de la route entre la RN4 et Ambatoboeny a d’autant plus été aggravé par le passage du cyclone Cheneso. Être au chevet des sinistrés suite à cette catastrophe naturelle et leur apporter des vivres et différentes aides est la principale raison du déplacement présidentiel, samedi. Une visite qui devait se faire il y a une semaine, juste après son passage à Marovoay selon ses dires. Seulement, la route était encore impraticable. Le retour du soleil a asséché la boue et la baisse du niveau des eaux permet à nouveau le passage des voitures. Mais ce n’est pas sans difficultés.