PROMULGATION DE LOI – L’éducation fondamentale de 10 ans devient obligatoire

La loi sur l’orientation générale de l’éducation a été promulgée par le président de la République. Les changements seront progressifs au fil des années scolaires.

Le système éducatif va changer. Le chef d’Etat, Andry Rajoelina a promulgué la loi sur l’orientation générale de l’éducation, le 30 janvier. Ce qui conduit au prolongement de l’éducation fondamentale jusqu’à 10 ans, au lieu de 5 ans, composée d’une année en préscolaire, six années en primaire et trois années en secondaire, toutes obligatoires.

A la suppression de l’examen du CEPE en classe de 7e et à son remplacement par un autre système d’évaluation, en classe de 6e. Au changement du calendrier scolaire par région, en fonction des contextes comme le cyclone, ou encore à la scolarisation des personnes en situation de handicap dans les établissements scolaires formels. Ces changements ne seront pas appliqués, tout de suite.

«Les réformes seront progressives.», indique le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, Théophil Rabenandrasana. Des concertations nationales qui visent l’établissement des plans de mise en œuvre de cette loi, auront lieu. Des décrets d’application, une cinquantaine en tout, vont sortir, par la suite.

Cette loi va aboutir à la construction de nombreuses salles de classe, à l’adaptation des infrastructures scolaires aux besoins des personnes en situation de handicap, aussi bien chez les établissements scolaires privés que chez les publics, entre autres. Car une classe sera ajoutée à l’école primaire, et toutes les écoles doivent pouvoir accueillir des personnes qui ont des problèmes visuels, motrices, physiques ou encore auditifs.

Se préparer

«Nous ne pouvons pas nous opposer à cette loi. Bien que nous avons beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre. Il faut construire de nombreuses salles de classe, rapidement. Je ne sais pas si les écoles primaires publiques en disposent déjà. En outre, les classes primaires ont été toujours tenues par un enseignant par classe, que va-t-il se passer une fois que la classe de 6e sera transformée en classe primaire ? Les cours de la classe de 6e sont assurés par différents enseignants par matière, jusqu’ici. Cela provoquera des frustrations chez les enseignants», lance Célin Rakotomalala, président de l’association des institutions laïques pour l’éducation.

Tous doivent se préparer à ces réformes. «Etaler l’éducation fondamentale à 10 ans est inéluctable. Le taux d’abandon scolaire est très élevé, après le CEPE. 5 ans d’école ne sont pas suffisants. Les classes secondaires sont nécessaires pour que les élèves aient les bagages suffisants pour affronter la vie active», note une source auprès du ministère de l’Education nationale. Cette source indique qu’il y aura des mesures d’accompagnement. Le ministère de l’Education nationale espère l’appui des bailleurs de fonds pour améliorer le système éducatif.