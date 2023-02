PARTI HVM – Rajaonarimampianina tâte le terrain

Le patron du parti HVM est de retour au pays après quatre ans. Accueilli en triomphe par ses partisans, l’ancien président de la République se veut être porteur d’un “nouvel espoir”.

Un nouvel espoir. De prime abord, ce sera le leitmotiv de Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République, et celui de ses ouailles. Une expression martelée durant sa prise de parole, hier, au quartier général du parti “Hery vaovao ho an’i Madagasikara” (HVM), à Andraharo. Quatre ans après son départ du pays, le leader des Bleus fait son “come back”, comme le scande un spot ayant annoncé son retour dans la Grande île.

Un retour sous les vivas de ses partisans à l’aéroport d’Ivato et à Andraharo. Pour l’occasion, l’ancien Chef d’tat a déclamé quelques mots à l’endroit de ses fidèles et des représentants de différentes factions d’opposition. Une allocution qu’il a conclue par “j’ai un projet à proposer pour le développement du pays. Et j’estime qu’il est bon de partager de nouvel espoir”.

Avant de partager son projet qu’il annonce porteur de “nouvel espoir”, l’ancien Président indique qu’il compte d’abord faire une tournée dans les différentes régions, “afin de discuter avec la population, l’écouter et partager sur ce que nous pouvons faire ensemble”. Il soutient par ailleurs que durant ces quelques années à l’étranger, il s’est formé et a appris du mode de gouvernance des pays qu’il a visité. Hery Rajaonarimampianina scande alors qu’en plus des expériences qu’il a, “j’ai encore plusieurs bagages à vous partager pour développer le pays”.

Paix et stabilité

Avec ce retour au pays de leur leader, le HVM semble reprendre des couleurs. En tout cas, plusieurs figures de ce parti politique, disparu des radars depuis l’échec à la présidentielle, sont de nouveau réapparues. D’anciens collaborateurs de l’ancien Chef d’tat, à différents niveaux dans différents secteurs, ont également été de la partie, hier. “J’ai quitté le pays dans un total respect des valeurs républicaines et pour laisser mon successeur gouverner le pays avec les pleines responsabilités de ses actes”, soutient l’ancien président de la République.

Ce retour au pays marque de prime abord son retour dans l’arène politique également. Jusqu’à l’heure, Hery Rajaonarimampianina est pressenti comme un aspirant à la magistrature suprême. Ce “come back”, pourrait aussi être une façon de se conformer à un des critères pour être candidat à l’élection présidentielle. Parmi les pièces à joindre à la déclaration de candidature il y a en effet, “un certificat de résidence attestant de la présence du candidat sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures”. s’en tenir à la proposition de calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), vendredi, le retour au pays de Hery Rajaonarima­mpianina est dans les temps impartis par la loi organique relative à l’élection du président de la République. Par ce retour, l’ancien Chef d’tat se veut, du reste, être porteur “de paix, de fraternité”, en soutenant que le développement du pays passe par “la paix et la stabilité politique”.