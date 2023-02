NATATION – ANALAMANGA U13 – Saint Michel et Esca dominent

Les jeunes sous les projecteurs. Le championnat d’Analamanga des jeunes de 13 ans et moins qui s’est tenu ce week-end à l’académie nationale des sports à Ampefiloha a été marqué par la domination des nageurs des deux clubs phares de la capitale, Saint Michel et Esca. «Ces deux clubs ont arraché le plus de titres car nous ne publions pas un classement pour les jeunes» souligne le Emilien Tovoniaina, conseiller technique régional de la ligue d’Analamanga de natation. Managing se trouve, pour sa part, à la troisième place. «Ce championnat réservé aux jeunes a servi plutôt de qualification au Meeting d’Analamanga, programmé les 4 et 5 mars à la piscine de l’Esca» précise le premier responsable technique. La ligue a opté pour l’appellation Meeting car cette compétition verra la participation des nageurs des autres régions comme Boeny, Atsinanana, Vakinankaratra et du Sud Est. «Un minima par épreuve et catégorie détermine la qualification de chaque nageur à ce prochain rendez-vous» explique le technicien. Ce sommet des jeunes a réuni deux-cent-vingt-cinq participants issus de quinze clubs dont deux des régions à savoir le CNCE Toamasina et l’AMI Antsirabe. Les compétitions organisées par la ligue d’Analamanga entre toutes dans le cadre de la préparation de ses nageurs en vue des grands événements de la saison. «Nous avons déjà procédé, de notre propre initiative, à la préparation des nageurs en vue des jeux des iles de l’océan Indien (…) L’objectif est l’orientation des nageurs dans leurs spécialités respectives. C’est une occasion pour les techniciens de donner leurs apports techniques» poursuit Emilien Tovoniaina. Dix-sept nageurs suivent le regroupement deux fois par semaine, tous les mercredis de 14h à 16h et les samedis de 10h à 12h. Ce regroupement se poursuivra jusqu’au lancement de celui organisé par l’État.