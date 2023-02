MESSE A MAHAJANGA – Les évêques rapportent l’aspiration du peuple

Le président de la République a assisté à la messe d’intronisation du nouvel évêque de Mahajanga, hier. Le président de la Conférence épiscopale a saisi l’occasion pour faire passer un message.

Courte mais lourde de sens. Telle est la portée des quelques phrases dites par monseigneur Fabien Raharilamboniaina, président de la Conférence des évêques de Madagascar (CEM), dans le discours qu’il a prononcé durant la messe d’intronisation de monseigneur Zygmunt Robaszkiewicz, nouvel évêque de Mahajanga, hier.

“Ce que nous pouvons dire après avoir côtoyé directement la population durant notre périple est que la population aspire à des dirigeants qui sont conscients de leurs souffrances”, rapporte le président de la Conférence épiscopale. Un constat qui découle des échanges directs, sur terrain, avec la population durant les multiples tournées des évêques ces derniers temps, pour l’ordination et l’intronisation de nouveaux évêques, affirme-t-il. “Nous étions à Ambaja il y a un peu plus de deux semaines. Puis nous sommes allés à Morombe et aujourd’hui, nous sommes ici à Mahajanga. Nous étions dans le Nord, puis dans le Sud et maintenant à l’Ouest. Notre périple se poursuivra dans d’autres localités pour l’intronisation de nouveaux évêques. Cela nous permettra aussi de continuer à échanger directement avec la population, à la base, tout au long des routes. Et nous permet, à nous les évêques, de voir de nous-même les réalités”, soutient monseigneur Raharilamboniaina.

Vérité

Le président de la CEM n’a accordé que quelques secondes, avec ces quelques phrases, à la situation nationale dans son allocution. Un bref instant qui se présente comme une parenthèse dans cette prise de parole qu’il a entièrement consacré à adresser un message au nouvel évêque de Mahajanga et à parler de la fonction épiscopale. Ces quelques mots sonnent néanmoins comme une sonnette d’alarme tirée par “les citoyens vulnérables”, rapportée par la CEM à l’endroit des décideurs et acteurs politiques. Monseigneur Raharilamboniaina a toutefois démarré son discours en soulignant la présence de Andry Rajoelina, président de la République, à la messe d’hier. “Il est important de voir un président de la République qui prie. Qui communie dans la prière et qui prie pour la population”, déclare-t-il. Des mots qui ont été repris par monseigneur Zygmunt Robaszkiewicz qui a conclu les séries de discours.

Le Chef de l’tat a également fait partie des orateurs lors de la série de discours durant la messe d’intronisation d’hier. Outre adresser ses félicitations au nouvel évêque de Mahajanga, il a souligné l’importance et les apports de l’église catholique dans la société malgache. Que ce soit dans le domaine de l’éducation, la santé, mais aussi la foi. Reprenant un verset de la bible, le locataire d’Iavoloha souligne, du reste, que chaque personne est appelée à un sacerdoce et travailler pour le bien d’autrui que ce soit au sein de sa famille, dans son Fokontany, ou de son district. “Tout un chacun a une responsabilité dans la quête du bien-être de ses concitoyens et de l’essor de la nation”, soutient Andry Rajoelina. Le président de la République conclut sa prise de parole en faisant le vœu que tout un chacun intériorise et applique la devise choisie par monseigneur Zygmunt Robaszkiewicz. Une devise tirée de Jean 17.17 et qui dit, “sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité”.

36 ANS DE SACERDOCE DONT 33 ANS A MADAGASCAR

De nationalité polonaise, monseigneur Zygmunt Robaszkiewicz est un natif de l’archidiocèse de Poznan comme l’a souligné monseigneur Tomazs Grysa, nonce apostolique. Il a mis l’accent sur ce point étant donné que lui aussi est polonais et lui aussi est un fils de l’archévéché de Poznan. Le nouvel évêque de Mahajanga a été ordonné prêtre il y a trente-six ans. Trente-six années de sacerdoce dont trente-trois à prêcher l’évangile à Madagascar. Avant cette nomination à la tête du diocèse de Mahajanga, monseigneur Zygmunt Robaszkiewicz a passé vingt-et-un ans comme évêque de Morombe. Ce qui explique le fait qu’il s’exprime parfaitement avec le dialecte de cette partie de la Grande île. Son intronisation en tant qu’évêque de Mahajanga s’est déroulée durant une messe devant la cathédrale Fo madion’i Maria, en raison de la chaleur et parce que les lieux ne pouvaient pas contenir le grand nombre de fidèles venus assister à l’office.