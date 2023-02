Les mystères de l’amour

Demain sera, pour l’amour, un jour de gloire, une énième apothéose annuelle qui le mettra sur le trône durant cette éminente célébration de sa fête. Demain, le monde vibrera encore plus au rythme de l’amour qui sera intensifié par le souffle envoûtant qui exhale le parfum capiteux et captivant, jamais périmé de ce phénomène immortel et intemporel qui a toujours su fasciner l’espèce humaine.

Demain, le monde entier sera entièrement recouvert par cette atmosphère magique qui influence et infecte le tempo qui fera battre les cœurs à l’unisson pour chanter l’ardeur inextinguible des feux de l’amour. Cette flamme qui a su, alors qu’elle a déjà traversé tous les millénaires foulés par l’histoire, entretenir cette lumière mystérieuse qui continue de nous émerveiller.

C’est ce voile de mystère, insaisissable, que les hommes, toujours vulnérables à son pouvoir envoûtant, ont tenté de percer. L’amour a toujours su susciter les plus grands questionnements existentiels sur lesquelles ont même buté les plus grands scientifiques et ceux qui se sont targués de posséder la totalité du savoir atteignable pour la prétentieuse raison humaine. Les réponses qu’on a pu donner n’arrivent à avoir le cachet de l’objectivité scientifique et pêchent par leur forte dose de subjectivité.

Platon, dans Le Banquet a essayé de donner différentes définitions : l’amour serait ce qui insuffle le courage aux guerriers, il serait aussi la quête d’une unité perdue, la recherche de sa moitié qui a été retirée par Zeus alors que les humains avaient deux visages, quatre bras et quatre jambes. Et même si selon Platon, l’amour c’est la première étape de la philosophie car il nous faut aimer un beau corps pour ensuite aimer tous les beaux corps, nous menant vers l’amour du beau en soi, abstrait, et qui aboutit à l’amour du bon et du bien, le couvercle de mystère qui couvre l’amour n’a jamais pu être enlevé.

Cette grande énigme, qui inspire les sentiments les plus nobles, a été passée au prisme de l’art: le cinéma et la littérature ont, chacun, essayé d’appréhender sa spectrale physionomie et sont devenus des miroirs de l’amour qui s’y est reflété sous diverses formes. Ainsi, a-t-on pu contempler ses traits les plus admirables : le sacrifice tel celui de Gilliatt dans Les travailleurs de la mer (V. Hugo, 1866), ou celui de Jack Dawson dans Titanic (J. Cameron, 1997), … Mais s’est aussi dévoilée sa face sombre noircie, entre autres, par la jalousie comme chez Othello (W. Shakespeare). Mais son aura, qui continue d’éblouir toutes les générations, est toujours d’une aveuglante clarté qui la rend toujours hermétique pour les yeux.

L’amour a survécu au désenchantement du monde qui a enlevé la part divine de la nature. L’amour est toujours aussi sacré qu’il mérite d’être toujours porté aux nues, pas seulement demain mais tous les jours. Et tant mieux pour un monde qui souffre d’une overdose de rationalité.