CLAIRE ANNETTE PIERANGELO – «Les États-Unis soutiennent l’amélioration des conditions des paysans malgaches»

L’ambassadrice de États-Unis repond à quelques questions liées à la filière vanille à Madagascar. Elle affirme que son pays soutient l’augmentation des revenues et l’amélioration des conditions de travail des paysans malgaches.

Vous avez été citée par un organe de presse étranger comme appuyant «la fronde des importateurs américains qui estiment trop élevés le prix de la vanille». Quelle est la position officielle de Washington par rapport à cette question ?

Les États-Unis soutiennent l’augmentation des revenus et l’amélioration des conditions de travail des paysans malgaches. Nous soutenons le libre-échange et le commerce équitable, ainsi que l’application égalitaire des politiques et des prix dans l’ensemble du secteur.

L’Etat malgache soutient que l’objectif prioritaire est de garantir un revenu minimum aux planteurs et d’assurer la durabilité de la filière vanille. Partagez-vous cette aspiration des autorités ?

Les États-Unis, par le biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), et en partenariat avec des entreprises américaines, continuent de soutenir une augmentation des revenus et de meilleures conditions de travail des planteurs de vanille de Madagascar, notamment en soutenant l’établissement de coopératives qui permettent aux paysans de négocier de meilleurs prix.

La communauté internationale, y compris l’ambassade des États-Unis, a fait part de ses préoccupations au gouvernement de Madagascar concernant ses politiques actuelles en matière de vanille. Nous estimons que ces politiques- y compris la création d’une liste d’acheteurs – créent des barrières au libre-échange qui pourraient nécessiter une notification à l’Organisation Mondiale du Commerce. Les paysans sur le terrain nous ont également indiqué que ces politiques ont un impact négatif sur leurs moyens de subsistance. Les agriculteurs ont expliqué qu’ils se voient offrir des prix inférieurs à ceux fixés par le gouvernement.

Dans le cas où certaines entreprises américaines seraient tentées de faire pression pour baisser le prix de la vanille, ne risquent-elles pas de tomber sous le coup de la loi anti-trust?

Madagascar fournit de la vanille à de nombreuses entreprises américaines et européennes, ainsi qu’à des entreprises d’autres pays. Bien que les États-Unis soient le plus grand marché pour la vanille de Madagascar, les entreprises américaines ne sont pas les acheteurs exclusifs de la vanille de Madagascar et aucune entreprise américaine n’a le monopole du secteur de la vanille.

Pour la filière vanille, votre pays a-t-il des recommandations particulières à formuler ?

Nous continuons à encourager le gouvernement de Madagascar à créer des politiques destinées à améliorer le climat des investissements et à encourager les entreprises à investir et à faire des affaires à Madagascar. Nous estimons que cela requiert des réglementations libres, justes et transparentes qui sont appliquées de manière équitable.

Avec des politiques gouvernementales saines visant réellement à soutenir les producteurs de vanille, le secteur de la vanille à Madagascar a un immense potentiel pour attirer de nouveaux investissements, créer des milliers d’emplois dans les zones rurales et à travers Madagascar, et servir de moteur de croissance et de développement durable pour le pays.