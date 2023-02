ANKADIDRATOMBO – Trois piétons coincés sous un poids-lourd

Devenu incontrôlable en évitant à toute vitesse un nid de poule en pleine chaussée, un camion benne s’est précipité sur trois piétons avant qu’il n’abatte un poteau. Les trois personnes se sont retrouvées piégées sous le châssis.

Emoi à Ankadin­dratombo. Hier en début de matinée, un camion benne de marque DAF 3200 a happé trois piétons avant de s’écraser contre un poteau électrique. Le drame s’est produit aux alentours de 7h30 du matin entre la station-service Total et la Gastromonie Pizza, près de la bifurcation conduisant à Alasora. Le bilan fait état de quatre blessés dont trois graves.

Parmi eux figurent les trois personnes happées par le camion dont un homme et deux femmes. Egalement blessé lorsque le poteau électrique a comprimé la cabine de son véhicule, le conducteur du camion a été lui aussi évacué à l’hôpital avec les trois autres blessés. Parmi ces derniers, l’un était encore comateux hier après-midi. Son état a été jugé préoccupant par les médecins.

Ces scènes de désolation se sont produites sur le By Pass. Avec le caisson plein de remblai à ras bord, le mastodonte venait du côté d’Iavoloha et roulait vers la direction d’Ambohi­mangakely lorsque le pire s’est produit. À la lumière des premiers éléments du constat, le poids-lourd roulait apparemment à tombeau ouvert.

Coupure d’électricité

Dans sa course effrénée, le conducteur a tenté d’esquiver un gros nid de poule en pleine chaussée, c’est alors que son véhicule a virevolté. Devenu incontrôlable, le vieux DAF 3200 s’est précipité vers le côté droit de la route pour percuter pendant sa course folle les trois piétons qui marchaient tranquillement sur l’accotement avant de s’immobiliser après avoir torpillé le poteau électrique se trouvant sur son passage. Le poteau en béton a par la suite quasiment aplati le ciel de toit de la cabine du poids-lourd. Les trois piétons se sont retrouvés coincés sous le châssis d’après les témoins oculaires. La désincarcération de l’un d’eux a été particulièrement difficile. Les dégâts matériels sont par ailleurs importants. La face avant du camion est méconnaissable et le pare-brise, les phares ainsi que les vitres des portières ont volé en éclats. L’effondrement du poteau a par ailleurs provoqué une coupure du courant de la partie d’Alasora, suite à la rupture d’une ligne électrique. La compagnie de l’Eau et de l’Electricité a dépêché un engin ainsi que des techniciens. La connexion a été rétablie dans l’après-midi après remplacement du poteau et rebranchement des câbles.