AIDES HUMANITAIRES -Des dons aux sinistrés

Se préparer déjà pour la relance agricole. C’est dans cette optique que le Groupe STOI, représenté par Tahiana Razanamahefa a fait don hier au ministère de l’Agriculture et de l’élevage à Anosy cinq tonnes d’engrais organiques et la même quantité pour le riz hybride. « Le cyclone Cheneso a eu des effets dévastateurs parmi les agriculteurs. Nous avons le devoir de les soutenir dans cette épreuve et se tourner vers l’avenir. Etant un partenaire du ministère de tutelle, nous n’avons pas hésité à prêter main forte à ceux qui sont dans le besoin. Avec la contribution de la société Yuan’s Madagascar. Nous sommes convaincus qu’avec le riz hybride, dont le rendement à l’hectare oscille entre 8 et 12 tonnes à l’hectare, l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire prônée par le président de la république sera à notre portée» a-t-elle indiqué. Le ministre Harifidy Ramilison a félicité cette coopération fructueuse entre public et privé. Tout en émettant le souhait que d’autres entreprises se joignent à cet élan de solidarité nationale. Le Groupe STOI a déjà signé un accord avec le ministère de tutelle pour vulgariser le ris hybride. Des semences aux techniques en passant par l’octroi de crédits aux paysans associés, tout y est.