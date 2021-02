Ressources naturelles – Huit cents tortues radiata sauvées du trafic

Crime. Le trafic s’intensifie. Huit cents dix (810) tortues radiata ont été sur le point d’être acheminées quelque part au départ de la région Androy. Selon, la ministre de l’Environnement et du développement durable, Vahinala Baomiavotse Raharinirina, le trafic a pu être empêché, grâce à la dénonciation d’un simple citoyen. « Celui-ci, a tout de suite alerté l’équipe de la direction régionale de l’Environne­ment à Androy et l’Association Turtle Survival Alliance (TSA), protectrice des tortues. Le maire de la commune rurale de Tranovaho, dans le district de Beloha, et toute l’équipe, ont alors découvert huit cents dix (810) tortues vivantes et vingt trois (23) décédées, dans le fokontany de Marovoro. » explique-t-elle. Les enquêtes ont démarré depuis hier afin d’identifier le réseau de trafiquants, ayant tenté de commercialiser les reptiles.

Circuit

La ministre insiste sur la tolérance zéro face à ce crime environnemental. Des observateurs, pour leur part, accentuent la nécessité de revoir la responsabilité de la justice face aux trafiquants et surtout de faire aboutir les enquêtes jusqu’aux commanditaires.

D’autres insistent sur l’équipement des communautés locales de base, gardiennes des ressources, des forces de l’ordre et des autorités locales qui ont pour mission de pourchasser les trafiquants. Ces derniers travaillent avec des personnes locales qui se constituent principalement en ramasseuses. Elles les déposent au fur et à mesure dans un endroit, à l’abri, jusqu’à ce que le quota du « boss » soit rempli. Ce ramassage peut durer des mois, en fonction du nombre de­mandé. Une fois le nombre complet, d’autres maillons de la chaîne, se chargent du transport des reptiles, quitte à les emmener en petit nombre d’abord. Une enquête menée en 2017 a révélé que ces tortues empruntent parfois des routes inconnues du public afin d’éviter au maximum, les passages sur les routes nationales. Elles sont emmenées, cachées sous d’autres marchandises, dans des véhicules, ou en pirogues et chalutiers. Ces tortues rejoignent, soit la capitale, soit le littoral Atsimo Andre­fana-Menabe et même jusque dans la région Melaky, en attendant d’être expédiées ailleurs, notamment vers des pays asiatiques. Une petite tortue radiata juvénile coûte des milliers de dollars.