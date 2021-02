Mahajanga – Le nouveau PDS prend ses fonctions

Une femme est nommée à la tête de la Délégation spéciale de la commune urbaine de Mahajanga, pour remplacer le maire élu en 2019, devenu gouverneur de Boeny.

La nouvelle présidente de la Délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Mahajanga, Tonganirina Zafiarinefo Velomary, a pris ses fonctions hier durant la cérémonie d’installation, à l’hôtel de ville. L’administrateur civil de formation, sortante de l’École nationale d’administration de Madagascar ( Enam) major de sa Promotion, est juriste de formation. Âgée de 36 ans, elle est la sixième PDS et la première femme à occuper ce poste au sein de la municipalité de Mahajanga. Elle succède à Emilson Ravelo­manantsoa, maire par intérim, en tant que premier adjoint au maire, à l’époque de Mokhtar Andrianto­- manga, élu premier magistrat de la ville en 2019, avant d’être nommé gouverneur de la région Boeny en juillet.

Depuis 1996 à ce jour, quatre maires élus se sont succédé au sein de la commune urbaine de Mahajanga, à savoir Claude Pagès (1996- 2004), Rahamefy Andria­mihanina (2004-2007), Docteur Jean-Nirina Rakoto­arimanana (2008-2011) et Mokhtar Andriantomanga élu en octobre 2015 puis réélu en décembre 2019 jusqu’à juillet 2020.

« L’entretien des infrastructures nécessaires dans le quotidien de la population, dont les routes, les marchés, l’embellissement de la ville, et l’assainissement des canaux figurera dans nos priorités. La facilitation des procédures et des formalités administratives, comme le standard de service et le recouvrement des recettes, seront nos premiers défis à relever. La situation du personnel ne sera pas non plus occultée », promet la PDS.

La vacance de poste au niveau de la commune urbaine de Mahajanga a duré sept mois, après la nomination du maire aux fonctions de gouverneur. Tonganirina Zafiarinefo Velomary a déjà occupé un poste à la direction provinciale de l’Intérieur et de la décentralisation à Mahajanga, après sa sortie de l’ENAM. Elle a acquis des expériences dans le domaine de l’administration territoriale et a également exercé les responsabilités de personne responsable des marchés publics au niveau des services excentriques du ministère à Mahajanga.