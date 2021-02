Consommation – Consensus sur les prix des PPN

Les différents acteurs de la filière produits de première nécessité ont trouvé un accord. Les prix de certains produits ont été fixés.

Réunion au sommet. Le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, Lantosoa Rakotomalala a réussi un véritable tour de force hier. Elle a pu réunir hier les acteurs de la filière Produits de première nécessité en l’occurrence les producteurs, les collecteurs, les transporteurs, les grossistes, les détaillants, les importateurs et l’association pour la défense des consommateurs.

Le ministère de l’Agri­culture, de l’élevage et de la pêche ainsi que le ministère de l’Économie et des finances ont participé également à la réunion. Une première dans les annales. L’objectif était de trouver une solution pour baisser les prix des produits les plus consommés par la population.

Après plusieurs tentatives de contrôle des prix avec plus ou moins de résultats, le ministre Lantosoa Rakoto­malala a pris cette fois les taureaux par les cornes en mettant tout le monde face à face pour décortiquer le problème de la hausse des prix. Les discussions étaient ainsi très animées entre les acteurs respectifs qui tentaient de se disculper. Une rencontre nécessaire pour mettre les choses à plat. Comme le président de la République Andry Rajoelina a exigé que personne ne sort de la réunion tant qu’une décision sur la baisse de prix des PPN n’a été prise.

La semaine prochaine

Le ministre Lantosoa Rakotomalala s’est montrée inflexible sur ce point. Ainsi après plusieurs heures de discussions, un consensus a été trouvé. Le transport des marchandises est le facteur principal qui renchérit les prix selon les diffacteurs de la chaîne de valeur des PPN.

Le prix du kilo du riz importé avec 25% de brisures est fixé à 1750 ariary. Une autre négociation est nécessaire pour le prix du riz local fixé à 2400 ariary le kilo selon le souhait des consommateurs.

Pour l’huile en vrac contenu dans un bidon jaune, le litre est fixé à 5 000 ariary. Le kilo du sucre importé est e 2 800 ariary contre 2 600 ariary pour le riz local. Et pour la farine importée, le kilo ne doit pas dépasser 2 400 ariary contre 2 200 ariary pour la farine produit localement.

Le ministre Lantosoa Rakotomalala a souligné que ces prix seront effectifs dès la semaine prochaine et devront être affichés par les détaillants.

Les consommateurs peuvent également se ravitailler dans les Tsena Mora à raison de 1 600 ariary pour le kilo de riz importé et 4 000 ariary pour l’huile cachete de fabrication locale.