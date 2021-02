Ankadilalana – La réfection de la rue débute

Une tractopelle et quelques camions sont en place devant les bureaux de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) à Tsimbazaza, depuis hier matin. L’engin a commencé à décaper la route. Ce qui marque le début des travaux de réfection de la rue Rabozaka à Ankadilàlana. La portion de route entre les bureaux de la CUA à Tsimbazaza et l’intersection près de l’Institut national de formation pédagogique (INFP) Mahamasina est interdite à la circulation, à cause de ces travaux. Cette coupure de circulation ne semble déranger personne. « Cela fait longtemps qu’on attend la réhabilitation de cette route. À part le fait de créer des embouteillages, ces nids de poule abîment les véhicules. C’est bien que les travaux commencent, enfin. Les responsables ont mis du temps, mais vaut mieux tard que jamais » lance Lova Ranaivo­jaona, un usager de la route.

Les travaux se divisent en trois parties. La réparation de chaussée au « point à temps », sur la portion de route entre les bureaux de la CUA à Tsimbazaza et le rond point à Tsimbazaza, même chose pour la portion de route entre l’intersection près de l’INFP Mahamasina et l’Église Saint Joseph à Mahamasina. Réfection totale et remplacement des réseaux d’assainissement pour la portion de route à Ankadilàlana. Le délai d’exécution des travaux n’est pas mentionné. « La durée des travaux n’est pas fixée, car elle dépend de l’état des réseaux d’assainissement » souligne Solomanoro Andriamala­lavonjy, directeur régional de l’Aménagement du territoire et des travaux publics (DRATP) à Analamanga.

Buses dégradées

700 millions d’ariary ont été débloqués pour la réfection des chaussées entre Tsimbazaza et Mahamasina. Les travaux sont financés sur ressources propres internes de l’État (RPI). « Le coût des travaux est élevé, car les travaux à réaliser sont immenses. On ne va pas se contenter de réhabiliter les nids de poule. Le remplacement des réseaux d’assainissement enterrés sous les chaussées est inclus dans ce projet », explique Solomanoro Andriamalalavonjy. Ces buses, en dégradation, ne permettent pas l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. Elles stagnent sur les chaussées. C’est ce qui favorise la formation des nids de poule. « Prenons soin de nos infrastructures, des réseaux d’assainissement, pour éviter que les routes se dégradent très vite », recommande Solomanoro Andriamalalavonjy.