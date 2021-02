Il s’en était fallu de peu pour une délégation, dépêchée dans la commune rurale d’Ebelo Amboasary-Sud pour apporter des aides humanitaires à la population locale, face à la famine qui sévit.

Mercredi, le véhicule tout-terrain des missionnaires a été emporté par les crues alors qu’il allait traverser un radier. Pendant la saison sèche, seul un filet d’eau coule sur ce passage obligé pour les automobilistes. Avec la pluie battante de ces derniers jours, les crues en amont ont formé un rapide qui rend dangereux ce point de passage. En essayant de traverser par un fort courant, le 4×4 chargé de vivres et de matériels de soin a basculé soudainement pour s’affaler sur son flanc droit. Le véhicule s’est alors immobilisé sur le radier même mais n’a pas été emporté plus loin. Ses occupants ont eu plus de peur que de mal. Une partie de ce que le tout-terrain devait apporter pour la population est en revanche irrécupérable. Le 4×4 a été remis sur ses quatre roues par la population riveraine avec l’aide des militaires du BMM3.