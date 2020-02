Musique – Retour en scène de Kiady

Le romantisme et la poésie enivrante d’un amour intemporel entre deux êtres, ainsi que toutes ces péripéties incontournables qui l’accompagnent. Kiady Razafindrabe ou Kiady de son nom de scène ne cesse de les scander sur scène depuis ses débuts. Un chanteur qu’on reconnait pour son humilité sous ses airs un peu timide, mais néanmoins très charmeur, il nous revient pour un concert inédit. Quoi de mieux pour ce crooner d’exception qui régale toute une génération de la frénésie de ses compositions qui respirent bon l’amour avec un grand « A » donc, que la célébration de la Saint-Valentin pour retrouver le public, ainsi que ses inconditionnels.« Izay ilay fitiavana » comme pour confirmer cette passion réciproque qui unit Kiady à la musique, voilà l’intitulé de ce rendez-vous qui égayera l’Hôtel de l’Avenue Analakely ce 14 février à partir de 19h. « Ce sera pour moi un moment privilégié et convivial pour pouvoir communier à nouveau avec tous les mélomanes qui y répondront présents. On chantera toutes ces chansons d’amour que vous adorez, mais aussi quelques surprises en plus », confie Kiady, lui qui se fait rare sur scène ces temps-ci.Cette ode à l’amour qu’il nous livrera ce vendredi soir sur la scène de l’Hôtel de l’Avenue Analakely, il le dédie ainsi à son premier amour, la musique et la scène. Il inaugure officieusement la célébration de ses 15 ans de carrière également.

Nouvelles compositions

Pour ce faire, « Izay ilay fitiavana » qui est aussi le titre de son tout dernier single, fraichement sorti sur les ondes, s’affirme comme le fer de lance d’un album exclusif qui compile ses plus belles chansons d’amour. De « Izaho sy ianao », la ballade qui l’a fait connaitre du grand public à « Tretrika » jusqu’à ses compositions les plus récentes donc, Kiady nous fait revivre avec nostalgie son histoire. De même, fort de cette voix exceptionnelle qu’il arbore, le crooner qu’il est se plaira aussi à honorer ses illustres pairs à travers une série d’interprétations de Lionel Richie ou encore Stevie Wonder. Kiady affirme « On regorge de projets pour cette nouvelle année avec notre groupe, au-delà de cette compilation que je suis fier de présenter à mes fans, un second album est aussi en préparation. Les nouveaux titres que vous découvrirez exclusivement ce vendredi en sont d’ailleurs déjà les prémices ». Une chanson intitulée « Hitantarao fitiavana » en duo avec la chanteuse Safidy du groupe Isa, Roa, Telo se dévoilera ainsi ce week-end dans tous les médias.