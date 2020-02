Météo – De fortes pluies annoncées

La fin de semaine sera marquée par la pluie sur les Hautes Terres et la côte Est de Mada­gascar. Les résidus de la tempête Francisco qui ont évolués à l’Est de l’île Rodriguez se dirigent vers la Côte Est de l’île actuellement. Son centre a été localisé à 500 km à l’Est de Brickaville et se déplace avec une vitesse de 18 km/h vers l’Ouest-Nord-Ouest durant les dernières 24 heures. D’après le service de la météorologie, il est prévu atterrir à Vatomandry et à Mahanoro, vendredi. Le vent a favorisé sa direction vers Madagascar. Il a été repris par l’alizé. Le cyclone océan Indien mentionne que ce vortex pourrait toucher le pays dès jeudi. Une dégradation potentiellement significative s’annonce. Ces résidus engendreront de fortes pluies sur le littoral Est et les Hauts plateaux du pays, à compter de la nuit de vendredi jusqu’au dimanche 16 février. Des vigilances fortes pluies ont été émises hier, par le service météorologie. La vigilance jaune concerne Brickaville, Maha­noro, Vatomandry, Antana­mabo Manampotsy, Nosy Varika, Mananjary, Manakara et Vohipeno. La vigilance verte s’applique Fenoarivo Atsinanana, Vavatenina, Toamasina 1 et 2, Mora­manga, Ambatondrazaka, Anosibe An’Ala, Marolambo, Ifanadiana, Ikongo, Manja­kan­drina, Antananarivo Avaradrano et Atsimon­drano, Antananarivo Renivo­hitra, Andramasina, Ambato­lampy, Antanifotsy, Antsirabe 1 et 2, Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambohi­mahasoa.

Risque d’inondation

A peine relevée, l’inondation pourrait toucher des zones victimes des intempéries dernièrement. Les activités orageuses seront intenses samedi et dimanche. Le cumul des pluies pourrait dépasser les 100 mm en 24 heures. La risque d’inondation est fort probable pour les districts ayant reçu les vigilances fortes pluies. Et cela varie selon les villes. Les habitants dans ces zones sont priés de suivre l’évolution. Des risques géologues pourraient venir du passage de ce résidu de Francisco. La sortie en mer est déconseillée entre le Cap Masoala et Manakara à compter de vendredi. Des orages un peu agressifs sont prévus se manifester aussi dans le Nord du pays, notamment la région Melaky et Diana. Une dépression en altitude est centrée sur la région Melaky.