TOURNÉE POLITIQUE – L’ex-Président Ravalomanana séjourne à Toliara

Entrera, entrera pas. La question était sur les lèvres des observateurs de la vie politique. L’ex-Président Marc Ravalomanana a finalement atterri dans la cité du soleil vers 14h hier. Il a été accueilli par ses partisans à l’aéroport d’Andranomena. Un cortège a traversé la ville depuis l’aéroport jusqu’au centre Magro à Andaboly. Arrivé à l’intersection Sanfily et Lycée Laurent Botokeky, un barrage humain de forces de l’ordre a été aperçu. Les policiers ont eu la consigne de faire prendre la rue menant vers le lycée Laurent Botokeky au cortège, et non la rue menant vers le stationnement Sanfily.

L’ex-Président, à l’arrière d’une voiture pick-up, avec entre autres le colonel Rabe Jules, coordonnateur du « comité de soutien à Marc Ravalomanana », maître Elisoa Rasoanirina, dirigeante

du parti TIM à Toliara, est descendu du véhicule. Ses partisans ont demandé aux forces de l’ordre de laisser passer le cortège. Les forces de l’ordre, dans un premier temps, n’ont pas autorisé le passage vers le grand axe, mais ont fini par être repoussées par une foule venue soudainement de nulle part. Le rang des individus ayant marché depuis l’aéroport pour accompagner le cortège

s’est accru à partir du marché de Sanfily. L’homme fort du TIM et ses partisans ont alors marché depuis le quatre-chemins jusqu’à Andaboly, sous une chaleur écrasante de 34 degrés.

Congrès

La foule s’est éparpillée sans encombre après avoir « ramené » l’ex-Président au centre Magro. Une réunion restreinte s’y est tenue avec des partisans et des membres d’associations soutenant Ravalomanana. Une réunion de préparation au congrès du parti TIM qui se tiendra à partir de ce jour et jusqu’à demain à Toliara. L’amphithéâtre de Basia à Tsianaloka est prévu accueillir ce congrès de parti. Des éléments des forces de l’ordre étaient postés un peu partout dans la ville. « On ne sait jamais. Le risque de débordement est élevé car il ne faut pas oublier que parmi la foule, figurent toujours des profiteurs qui veulent créer le désordre pour saccager et piller » apprend-on d’un membre de l’Organe mixte de con­ception (OMC) Atsimo Andrefana.

L’entité s’est réunie lundi dernier en vue d’assurer la sécurité de la ville et de ses habitants pendant le séjour du fondateur du parti TIM. Il a été prévu de quadriller les passages et tout déplacement de la délégation de l’ex-Président, en évitant les grands axes. Mais le scénario a été autre hier. Un passage a été quelque peu forcé.