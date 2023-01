TOAMASINA – Décès d’une mineure ramenée en épave

Partie passer les fêtes de fin d’année avec son amant, une adolescente a été ramenée chez elle en état d’épave. Elle a succombé quelques jours plus tard.

Le décès d’une adolescente mineure suscite des remous à Toamasina. Se figeant dans un état végétatif après avoir quitté le foyer de ses parents pendant quelques jours, elle a succombé vendredi. D’après ses proches, des blessures ont été relevées sur les cuisses et les parties intimes de cette adolescente lorsqu’elle a été ramenée à son foyer familial par le jeune homme avec qui elle était sortie. Celui-ci était venu avec sa sœur lorsqu’il a reconduit la jeune fille chez ses parents. Selon les déclarations des membres de la famille de la défunte, des traces d’injection étaient visibles sur les membres supérieurs de la fillette. Evoquant une mort suspecte, la famille de la jeune défunte a porté plainte. Les faits remontent au mardi 27 décembre lorsque la victime a quitté son foyer à Tanambao V Toamasina pour partir avec son compagnon. Sa famille a été informée qu’elle allait rester quelque temps avec ce dernier.

La nuit de la Saint Sylvestre aux alentours d’une heure du matin, la jeune fille est revenue à la maison avec son amant, accompagné de la sœur de ce dernier.

Plainte

L’adolescente a été ramenée chez elle en état d’épave. Elle était très fatiguée et pouvait à peine murmurer les mots. Son état étant jugé préoccupant, elle a été admise à l’hôpital pour être mise en observation médicale. Au bout de moins d’une semaine de soins intensifs, la malheureuse a succombé. Une relation houleuse se serait installée entre les deux familles pendant l’hospitalisation de la jeune fille. La mère de cette dernière indique que son enfant a été abandonnée et qu’elle n’aurait reçu ni aide ni visite de la part de sa belle-famille. Ses funérailles se sont déroulées dimanche au caveau familial de sa mère dans la commune rurale d’Antetezambaro. Seuls les proches et amis de la défunte y avaient répondu présents selon les informations communiquées par la famille de la défunte. Devant ces faits qui suscitent de nombreuses interrogations, les personnes de l’entourage de la victime ont porté plainte. La suite de l’affaire est attendue.