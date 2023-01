TENNIS DE TABLE – HAUTE SAVOIE – Premier titre pour Setra Rakotoarisoa

Le multiple champion national ne cesse de briller. L’expatrié de France, Setra Rakotoarisoa, triple champion de Madagascar (2018, 2019, 2021), décroche son premier titre à l’hexagone après six mois d’aventure avec le club du pays rochois et genevois 74, à La Roche-Sur-Foron. La compétition organisée par son club ce dimanche a réuni une trentaine de pongistes de la région de la Haute Savoie. Au bout du suspense, Setra Rakotoarisoa a remporté le trophée du cham-pionnat de la Haute Savoie en s’imposant de justesse en finale des seniors face à Thomas Janin Combe, en cinq sets de 3 à 2. Le pongiste de l’Acacia, un des clubs phares du pays, a écarté l’ancien top 100 Français, David Baudrillard, par 3 à 0 en demi-finales. «Les adversaires sont tous de très haut niveau. Deux d’entre eux ont un classement mondial. Celui que j’ai battu en finale était certes plus fort que moi mais j’ai pu le battre 3 à 2… De plus, jouant à domicile, j’ai été soutenu jusqu’au bout par le public et j’ai eu le moral à bloc» confie Setra Rakotoarisoa. Dans son calendrier, Setra disputera sans relâche ce week-end le championnat de France par équipes. Son club sera en déplacement à Lyon. «Au championnat national français, on joue tous les week-ends, à domicile puis à l’extérieur ou l’inverse», explique-t-il. Outre le championnat national par équipe, il y a aussi le Critérium fédéral pour des épreuves individuelles de catégories différentes, entre autres Pro A, Pro B, National 1, National 2, Pré national et régional. Setra Rakotoarisoa est actuellement en National 2 et est en quête du passeport pour accéder en National 1 à la fin du mois. «Je m’entraîne quotidiennement au club, environ trois heures tous les soirs. Je travaille de 6h à 14h et j’ai assez de temps pour me préparer et aller m’entraîner le soir» souligne-t-il. Concernant sa participation et sa préparation aux Jeux des Îles sur le sol malgache au mois d’août, «Je prépare les Jeux depuis longtemps et je suis prêt. Le tennis de table, c’est ma vie et je consacre beaucoup de temps, tous les jours, à pratiquer» conclut-il.