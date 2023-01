TENNIS – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE AUSTRALE – Madagascar bien parti pour chercher le titre

Après avoir remporté les deux titres en simple de la catégorie U14 garçons et U16 filles du championnat d’Afrique australe le weekend dernier, les jeunes raquettes malgaches, composées de Mirija Andriantefihasina, Mahery Raoily, Jessé Napoke Hangah chez les garçons, de Mitia Voavy Andraina, Mirindra Razafinarivo et Iriela Rajaobelina chez les filles, ont bien démarré leur quête du titre du championnat d’Afrique australe par équipes qui se joue actuellement à Harare, Zimbabwe.

Gagner le titre du championnat d’Afrique australe par équipe a son importance capitale. Il sera qualificatif pour l’African Junior Championship Team, prévu en mai 2023, où une seule équipe aura le privilège de représenter la zone Afrique australe. Chez les garçons U14, pour le premier match, Mada­gascar a battu le Mozambique par 2-0. L’équipe de Madagas­car était composée de Mahery Raoily et Jessé Napoke Hangah. Mahery Raoily a ouvert les hostilités en affrontant le Mozambicain Jemusse. Dans ce premier match, Mahery Raoily a écrasé son adversaire en 2 sets 6/1 6/0. Un match facile où le joueur malgache n’a laissé aucune chance à son adversaire et a bouclé le match en moins d’une heure. Dans le second match, le jeune Malgache Jessé Napoke a battu en 2 sets 6/0 6/1 le Mozambicain Alberty Manuel.

Chez les filles U16, Madagascar a battu Lesotho par 2-0. Les jeunes raquettes malgaches n’ont laissé aucune chance aux jeunes tenniswomen du Lesotho. Iriela Rajaobelina a gagné en

2 sets 6/0 6/0 devant Seeiso Makopi tandis que Mirindra Razafinarivo a battu à plate couture Kotele Malhohonlo 6/0 6/0.

Première place

Pour s’assurer d’occuper la première place de la poule A et éviter de rencontrer l’Afrique du Sud, probable première de la poule B, l’objectif pour Madagascar est de gagner le match de ce jour contre le Zimbabwe. Pour les deux matches d’hier, chez les filles, les jeunes raquettes de Madagascar ont donné une leçon de tennis aux Mauri­ciens. Mitia Voavy Andraina a gagné en 2 sets 6/0 6/0, tout comme Iriela Rajaobelina a écrasé son adversaire en 2 sets 6/0 6/0. Chez les garçons, Mahery Raoily s’est imposé en 2 manches 6/1 6/2 contre Joshua Coquet, tandis que le nouveau champion d’Afrique australe en individuel, Mirija Andriantefihasina, a gagné son combat sans forcer en 2 sets 6/0 6/1 devant Aymeric Thomas.

Le coach de l’équipe nationale malgache Zarah Razafimahatratra, estime qu’affronter les Zimbabwéens sur leur terre ce jour paraît plus difficile. Les spectateurs sont hostiles mais nos jeunes sont prêts physiquement et mentalement à gagner leurs matchs. L’objectif est de terminer premier de la poule afin d’éviter l’Afrique du sud en demi-finale.