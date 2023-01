TAEKWONDO – JEUX OLYMPIQUES 2024 – Nicolas Ragonz en quête du ticket olympique

Ticket olympique en jeu. L’expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamian­drisoa, alias Ragonz, a reçu ce mercredi la lettre de convocation officielle de la Fédé­ration mondiale de taekwondo pour assister au Camp d’entraînement et de sélection des juges arbitres internationaux qui vont officier aux épreuves de taekwondo aux Jeux olympiques de Paris en 2024. La lettre est signée par Jay Lee, directeur du département sport et événement de la Fédération mondiale. Nicolas Ragonz pourrait être ainsi le premier Malgache représentant le continent africain à officier aux épreuves de taekwondo des Jeux olympiques. Cet art martial, sport de combat coréen, a été intégré parmi les disciplines sportives de compétition des JO depuis les Jeux de Sydney de 2000. Le camp d’entraînement se déroulera du 9 au 11 mars en Algérie. «Hey! les amis, good news» telle était sa première réaction, qu’il a publiée sur les réseaux sociaux en recevant la lettre d’invitation. «C’est une très bonne surprise pour moi. Je ne m’attendais pas à cela» poursuit le champion converti en juge international. Il a déjà officié de nombreuses compétitions aux championnats du monde et d’Afrique. «En fait, la Fédération mondiale propose le quota par zone, dont dix places pour le continent africain, vingt-cinq pour l’Europe, dix pour l’Asie et vingt pour l’Amérique» explique le champion de France en poomsae, titulaire du grade de ceinture noire 6e dan kukkiwon. Cent-vingt candidats sont invités à suivre le camp d’entraînement en Algérie ou va se faire la sélection de ceux qui obtiendront l’accréditation pour les Jeux de Paris. «Au final, quinze hommes et femmes seront retenus pour officier aux compétitions des JO de Paris 2024» souligne Nicolas Ragonz.