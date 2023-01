Surveillance de la qualité microbiologique et chimique des eaux

L’Institut Pasteur de Madagascar est doté de deux nouvelles machines, dans le cadre du projet de recherche en santé publique RISE, financé par l’Agence Américaine pour le Développement International (Usaid) et qui bénéficie de l’appui du ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Ces machines permettent d’analyser les anions potentiellement présents dans l’eau et les métaux lourds pouvant avoir des conséquences sur la santé. L’objectif est de susciter la prise de décision en santé publique, en se basant sur des investigations et des évidences scientifiques.