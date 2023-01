INTEMPÉRIES – Zéro sinistré dans les zones inondables

Les pluies abondantes qui sont tombées cette semaine n’ont pas encore laissé de dégâts importants dans la ville d’Antananarivo. Aucun sinistré enregistré, selon les responsables des fokontany classés zones rouges aux inondations et aux glissements de terrain. « Certes, l’eau est montée, mais il n’y a pas encore de risques d’inondations. Aucune maison n’est envahie par l’eau dans notre fokontany, en ce moment.», indique un responsable du fokontany d’Andavamamba Anjezika I, hier. Même situation à Ankasina, un quartier très vulnérable aux inondations. Selon les hypothèses de nos sources, la quantité de pluie était encore faible pour provoquer des inondations. « Il faudra des pluies successives d’une semaine pour faire monter l’eau dans notre quartier. », lancent-elles. Dans d’autres quartiers comme Anatihazo, Mahavoky, l’eau est montée, mais s’est tarie rapidement. « L’eau a envahi quelques maisons, avant-hier. Au bout d’une heure, c’était sec. », indique un habitant de Mahavoky. D’après lui, le problème d’eau de Mahavoky commence à se résoudre. « L’eau s’écoule rapidement en cette saison de pluie. Les travaux de curage ont vraisemblablement porté leurs fruits.», note-t-il. A Manarintsoa-Est-, cela fait deux ans que ses habitants sont épargnés par la montée des eaux. L’Autorité de protection contre les inondations dans la plaine d’Antananarivo (Apipa) est confiante, après les travaux de curage et de réhabilitation des stations de pompage effectués avant la saison de pluie 2022-2023. « La ville d’Antananarivo devrait pouvoir faire face à une quantité plus importante de pluie, cette année, suite à ces travaux. », indiquait une source auprès de l’Apipa. Le Bureau national de la Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) reste, cependant, sur ses gardes. Il a préparé des sites pour accueillir des sinistrés.