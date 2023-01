GRAND SHOW – La date et le lieu du concert de Tayc enfin dévoilés

Suite à l’annonce, au mois de décembre dernier, de la venue de Tayc à Madagascar, les organisateurs du grand show ont enfin officialisé la date ainsi que le lieu du spectacle. Le rendez-vous des

jeunes. Le premier « show exclusif » de Tayc dans la Grande île se tiendra le 10 mars 2023 au palais des sports et de la culture Mahamasina à 18h. Le showman offrira une soirée mouvementée

et inoubliable à ses fans en compagnie de ses danseuses et de ses musiciens tout en présentant un répertoire sous le rythme RNB et dansant, sans oublier son titre phare « Dodo » que la nouvelle génération apprécie beaucoup. Les organisateurs du spectacle tels que Good Vibes, Nas prod ainsi que Price event promettent un événement exceptionnel et grandiose, se démarquant de tous les autres concerts internationaux qu’ils ont organisé l’année dernière que ce soit du côté de l’ambiance mais aussi du côté artistique.

Un ticket jusqu’à 400.000Ar

Les tickets d’entrée pour le spectacle varient entre 25.000Ar à 400.000 Ar selon les catégories 25.000Ar pour les tickets first, 50.000Ar pour les fanzone, 75.000 Ar pour le silver ainsi que 200.000 Ar pour le gold. Les tickets pour les VIP sont à 300.000Ar et 400.000 Ar pour les tickets VVIP. Ils sont disponibles dans les boutiques Mass’in depuis depuis vendredi

dernier. Les organisateurs du concert espèrent faire un sold out pour ce spectacle vu la notoriété du chanteur de la RNB ainsi que ses morceaux qui sont très appréciés à l’international.