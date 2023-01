FONDS MONDIAL – Augmentation des allocations pour lutter contre trois maladies

Madagascar devrait recevoir de nouveaux financement pour lutter contre trois maladies. La conférence du démarrage du dialogue pays relative à ces subventions s’est déroulée hier.

125.710.218 USD, ce sont les sommes allouées pour Madagascar pour la période de janvier 2024 à décembre 2026 dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida. La tuberculose, le paludisme et l’amélioration d’un Système résistant et pérenne pour la santé (SRPS). L’Instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial vient de recevoir une lettre d’allocation mentionnant les sommes. “On note l’augmentation des allocations pour l’année 2024 puisque dans le cadre du financement antérieur NMF3, il s’agissait de 88 000 000 USD. D’après la lettre que nous avons reçue, le Fonds mondial exige la priorisation des programmes dans le cadre de la lutte contre les trois maladies. Cette priorisation se fera sur la base de la situation de chacune de ses trois maladies. Pour le cas du VIH SIDA, une augmentation des nouveaux cas dépistés a été repertoriée après la période de Covid-19. Pour le cas du paludisme, une amélioration de la situation a été aperçue pour Madagascar”, indique le professeur Luc Samison, président du CCM ou ICN.

Toutefois, des exigences sont particulièrement mentionnées par rapport à l’utilisation des ces financements. Madagascar devrait se conformer à deux exigences, dont la première concerne le centrage des candidatures par rapport aux sommes allouées, dont particulièrement l’intervention auprès des populations clés et vulnérables. La deuxième exigence concerne le cofinancement minimum de l’État. “ Le Fonds mondial exige que Madagascar exprime clairement dans sa demande sa participation par rapport au financement. Puisque les subventions dotées par le Fonds mondial ne suffisent pas à couvrir les programmes de lutte”, enchaine le responsable.

Remboursement

La question du remboursement des dépenses inéligibles a été parmi les sujets discutés hier. En effet, le Fonds mondial réclame le remboursement d’une somme d’à peu près 1 776 000 USD par le pays, sous peine d’une déduction du double de la somme indiqué auprès des nouvelles allocations indiquées. Par ailleurs, après des critères d’évaluation, Madagascar arrive à peu près de 50% du taux de décaissement en ce qui concerne le financement antérieur NMF3. Pour rappel, la conférence de démarrage du dialogue pays, relative au nouveau cycle de subventions du Fonds mondial s’est tenue à Le Pavé Antaninarenina. Le CCM (Country Coordinating Mechanism) est une structure nationale exigée par le Fonds mondial (FM) pour les pays bénéficiaires de ses subventions . il s’agit d’une plateforme nationale regroupant les représentants des parties prenantes contre ces trois maladies et incluant trois secteurs essentiels, dont les Organismes gouvernementaux, plusieurs ministères et les Institutions universitaires Pédagogiques et de Recherche, désignés par le ministère de la Santé publique, Partenaires technique et financiers, société civile.