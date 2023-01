FINANCES – Vers la mise en place d’une “trésorerie principale”

La création d’une trésorerie principale dédiée aux fonds extérieurs. C’est l’objet de la communication faite en Conseil des ministres, mercredi, au titre du ministère de l’Économie et des finances. Selon les explications du communiqué de la réunion hebdomadaire de l’Exécutif, qu’il s’agisse de don, de subvention ou d’emprunt, tous les types de fonds extérieurs destinés à financer des projets étatiques seront versés au sein de cette trésorerie principale. Toujours selon le Conseil des ministres, les opérations de recettes et de dépenses concernant tous les projets ayant obtenu des financements extérieurs, auprès de toutes les institutions, tous les ministères et les entités publiques, se feront au niveau de cette nouvelle trésorerie principale. Cette trésorerie principale tiendra aussi la comptabilité inhérente aux projets financés par des fonds extérieurs. Elle en établira également un compte de gestion auprès de la Cour des Comptes. A la lecture du communiqué du Conseil des ministres, cette nouvelle entité est encore en cours de mise en place. L’initiative de la créer, à s’en tenir à la missive publiée par la présidence de la République, découle du constat des dysfonctionnements se rapportant à la régularisation comptable de l’utilisation des financements étrangers dans les projets publics. En l’espace d’un mois, deux demandes de remboursement par des partenaires étrangers ont été communiquées en Conseil des ministres.Ces demandes de remboursement portent sur des sommes utilisées dans des “dépenses inéligibles”. Le Conseil des ministres du 4 janvier affirme un soupçon de détournement deniers publics dans ces faits. Sont qualifiées de dépenses inéligibles, des dépenses qui n’ont pas ou manquent de pièces justificatives, dont le processus de passation de marché est opaque, dont la preuve des activités mises en oeuvre est insuffisante, des dépenses faites en dehors des périodes d’éligibilité, ou l’engagement de dépenses non budgétisées. De prime abord la trésorerie principale à créer devrait remédier à ces absences de rigueur, ou éventuelles malversations.