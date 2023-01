FESTIVAL WAKAWAKA – Trois jours de concert avec des artistes internationaux

La deuxième édition du festival Wakawaka promet quatre journées festives dont trois jours de concert inclus à partir du 10 au 13 août à Sambava.

À la vitesse supérieure. Par la suite du grand succès de la première édition du festival Wakawaka qui s’est tenue l’année dernière à Sambava, la seconde vise encore plus haut. Les organisateurs envisagent de faire venir deux trois artistes internationaux pour réchauffer le podium avec les artistes locaux durant trois jours. Selon Shelby Florent, l’organisateur du festival Wakawaka, dans l’édition précédente, il n’y a eu qu’un seul concert et c’est insuffisant. »Nous voulons voir le public jouir encore plus des festivités et du talent des artistes. Pour cette fois-ci, nous allons offrir au moins trois jours de concert. Nous souhaitons avoir un grand nom comme Rema, le chanteur de « Calm down » mais cela dépendra de nos moyens financiers ainsi du sponsoring » ajoute-t-il.

Des innovations

De nouveaux programmes seront aussi au menu durant les quatre jours du festival. « Les enfants pourront y participer grâce au concert « Wakawaka kids » réservé uniquement pour eux en plus des diverses activités ludiques. Nous allons aussi organiser le concours « Miss Wakawaka » dont la présélection se déroulera dans plusieurs villes de la Grande île à partir de ce mois de février et la finale aura lieu pendant le festival » ajoute-t-il. Tous les anciens programmes seront encore vus comme le grand carnaval de l’ouverture ainsi que le tournoi de basket-ball. Plus de quatre mille personnes ont répondu présents à l’événement durant la première édition. Les objectifs principaux du festival sont les actions sociales pour venir en aide aux plus démunis mais égale­ment de tisser des liens entre les artistes locaux et interna­tionaux et enfin de promouvoir la visibilité de Mada­gas­car ainsi que sa culture.