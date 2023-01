FEON’ALA -Une exposition sensorielle sur la forêt

Plus d’une quinzaine d’artistes pluridiscipli­naires ont démontré leur perception sur les tensions autour de la conservation des forêts et leurs échos engrammés en chacun de nous à travers l’exposition « Feon’ala », à la Teinturerie d’Ampasanimalo, depuis hier jusqu’au 21 janvier. Les artistes concernés, Alexia Webster, Toky Andrianjafitsara, Miranto Rafanomezana, Maherisoa Rakotomalala, Motasoa, Meghan Judge, Dieudonné Vonj, Billy Head, , Bazouk, Hélio Volana , Cécile Bidaud, ont fait sortir leur vision sur la forêt à travers des œuvres tels que la sculpture, la photographie, le vidéo mapping, l’art digital, l’art sonore, la poésie, l’installation ainsi que le miroir de cuir. Selon Cécile Bidaud, artiste œuvrant dans l’écriture et l’installation, l’idée lui est venue après avoir fait 13 années de recherche sur la forêt à Madagascar. « J’avais envie de porter les voix des forêts, les voix de tous les êtres qui sont dans les forêts mais aussi les voix de la population locale, des gens qui habitent autour et qui ont le plus de relations avec ces êtres des forêts » ajoute t-elle. Aussi, le but de l’exposition c’est que chacun s’engage à faire un travail d’introspection sur son attitude vis-à-vis de son environnement.