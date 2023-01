ÉLECTRICITÉ – Itaosy manifeste contre des coupures de courant

Plusieurs quartiers de Tana-Sud et Tana-Ouest ont été privés d’électricité, hier. Une panne technique à Ambohimanambola a généré de longues coupures de courant.

Presque toute une journée sans courant. Une famille habituée à utiliser un réchaud électrique s’est vue obligée de cuire les repas avec du charbon de bois, hier. « On n’avait pas le choix. Le courant a été coupé presque toute la matinée, de 8 heures à 11 heures. », lance un père de famille qui vit dans les cités d’Ambodin’Isotry. C’était la première coupure de la journée, dans ce quartier. Une autre coupure s’est produite en fin d’après-midi. À Itaosy, le délestage a été plus pénible. Les ménages ont supporté trois doses de coupure. La matinée de 8 heures à 11 heures, l’après-midi, de 14 heures à 17 heures. La coupe a été pleine pour les habitants d’Andranonahoatra Itaosy, lors de la troisième coupure qui a commencé en début de soirée. Ils sont sortis dans la rue pour manifester leur mécontentement. Ils ont brûlé des pneus et ont bloqué la circulation à Andranonahoatra Itaosy. Ces coupures n’ont pas fait que perturber le quotidien des ménages. « Ces coupures ont d’importants impacts sur mon travail. Ces quelque 6 heures de coupure ne sont plus rattrapables, alors que j’ai de nombreuses commandes à livrer ce jour. », déplore Dera, un opérateur web à Itaosy. De nombreux quartiers au Sud et à l’Ouest d’Antananarivo, de 67 Ha jusqu’à Ampitatafika, de Mahazoarivo jusqu’à Iavoloha, de Soavina jusqu’à Ampefy, ont été touchés par ces longues coupures de courant, hier. « Le disjoncteur d’ Ambohimanambola alimentant Tana-Sud et Tana-Ouest, est en panne. Cette panne technique a provoqué la coupure de courant dans quelques quartiers. », lance comme explication cette société de production et de distribution électrique. Les techniciens de la Jirama ont entamé le remplacement de ce disjoncteur, hier matin. Les travaux étaient en cours de finalisation, hier vers 20 heures, selon la Jirama. Cependant, l’approvisionnement en électricité n’était pas encore revenu à la normale dans plusieurs quartiers comme à Bemasoandro Itaosy, hier soir.