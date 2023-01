CONSOMMATION – Des victimes d’intoxication alimentaire hospitalisées

Un dîner s’est terminé par une hospitalisation. Un père et son fils ont été admis d’urgence dans une clinique privée de la capitale, après avoir vomi plusieurs heures, hier. Les professionnels de santé ont diagnostiqué une intoxication alimentaire. Les symptômes se sont manifestés quelques heures, après le dîner. « Ils ont consommé du Mine-sao dans un restaurant aux 67 Ha », lance une proche des malades. Ils ne sont pas les seuls à souffrir de maladies causées par des aliments contaminés, cette semaine. Des personnes en provenance d’Alasora sont hospitalisées au service de réanimation médicale du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), en souffrant de vomissement et de diarrhée. « La saison chaude est propice aux intoxications alimentaires. Les microbes se propagent avec la chaleur», avertissent des professionnels de santé. Ils exhortent la bonne conservation des nourritures. « La chaîne de froid doit être respectée pour les nourritures conservées dans des réfrigérateurs. Ne jamais les laisser trop longtemps à l’extérieur », note un médecin. « Il faut, aussi, faire attention à la consommation des mayonnaises, de l’huile », enchaine la source. Ce médecin prévient qu’une fois que la nourriture a un arrière-goût aigre et qu’elle commence à émaner une odeur, elle n’est plus consommable. Il rappelle que la consultation d’un médecin est urgente, en cas de nausées, de vomissements et de diarrhées.